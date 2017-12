Два программных продукта резидента «Сколково» включены в реестр российского ПО

Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», объявила о том, что ее программные продукты BE CMS Manager и BE CMS Endpoint Client включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных.

Решение Business Ecosystems Console Management System (BE CMS) направлено на устранение проблем, связанных с обеспечением непрерывности бизнеса. В частности, продукт позволяет минимизировать время простоя в работе ИТ-инфраструктуры: рабочих станций, серверов, сетевого оборудования и сетевых приложений.

Кроме улучшения показателей непрерывности бизнеса, решение позволяет существенно сократить затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры. В частности, продукт BE CMS от Business Ecosystems использует ФГУП «Почта России» для обслуживания более 90 тыс. рабочих станций и оказания технической поддержки операторам почтовой связи. Длительная эксплуатация системы в федеральном масштабе свидетельствует об его эффективности как инструмента для обслуживания крупной ИТ-инфраструктуры и сокращению эксплуатационных расходов.

В состав продукта BE CMS входят компоненты: BE CMS Manager в качестве центрального сервера и BE CMS Endpoint Client в качестве клиентского ПО.

Решение о включение программных продуктов BE CMS Manager (рег. номер ПО 4105) и BE CMS Endpoint Client (рег. номер ПО 4184) в единый реестр российского ПО было принято на заседании Экспертного совета по российскому ПО Минкомсвязи. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО.

Денис Хлебородов, генеральный директор Business Ecosystems, отметил: «Частью стратегии компании было и остается поддержание технологического лидерства в тех сегментах, где применимы наши продукты, но, безусловно, включение решения BE CMS в Единый реестр отечественного ПО дает нам дополнительное преимущество на российском рынке. На мой взгляд, импортозамещение значимо для сферы ИТ, поскольку в некоторой степени решает проблемы кибербезопасности».

Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Российские компании выбирали продукты Business Ecosystems еще до их внесения в Единый реестр отечественного ПО. Большой интерес к разработкам производителя мы наблюдали на прошедшем в «Сколково» мероприятии Skolkovo Cyberday Conference 2017. На конференции компания представила свои программные и аппаратные решения, поделилась историей успеха, а также рассказала об эффекте использования своих разработок: повышении уровня информационной безопасности и снижении расходов на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры».