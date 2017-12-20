«Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault

Commvault объявила о внедрении унифицированного решения архивирования и полнотекстового индексирования почтовых сообщений для акционерной компании «Алроса».

Электронная почта является важной бизнес-системой для «Алроса» в связи с большим объемом почтового траффика и территориальной распределенностью офисной сети. Столкнувшись с проблемой неконтролируемого роста баз данных почтовых сообщений, Заказчик принял решение оптимизировать процедуры резервного копирования корпоративной системы обмена почтовыми сообщениями, построенной на базе Microsoft Exchange 2013.

Новое решение должно было обеспечить необходимый уровень гранулярности и глубины хранения данных, осуществлять архивацию по заданным правилам, индексацию и поиск по сообщениям, предоставлять администраторам доступ к содержимому переписки пользователей компании, и, при необходимости, обеспечить быстрое восстановление переписки или отдельных писем из архива. Таким решением стала система архивирования и полнотекстового индексирования почтовых сообщений от Commvault.

«Нам необходимо было перенести большие объемы писем из продуктивных баз данных на более дешевые хранилища, при этом у пользователей должна была остаться возможность оперативного доступа к письмам из архива в любой момент», — отметил Александр Федотов, главный специалист отдела системного администрирования и поддержки пользователей АК «Алроса», «после внедрения продуктов Commvault нам удалось освободить дорогостоящие системы хранения под высокоприоритетные ИТ-сервисы. Рост объемов оперативных данных стабилизировался и стал прогнозируемым».

Корпоративная почта с новым функционалом была развернута на двух площадках компании, в городах Мирный, где сосредоточены производственные и добывающие мощности компании «Алроса» и в офисе в г. Москве. Решение используется в двух группах СРК с разным набором оборудования и требованиями, что не помешало эффективному внедрению и работе. Объем данных в приложениях Commvault около 10 ТБ (количество почтовых ящиков – около 9000).

Второй задачей, по словам заказчика, было тестирование возможностей Commvault в организации резервного копирования. Текущее решение не справлялось с возросшими объемами корпоративных данных.

«Система Commvault показала себя на голову выше конкурентов, хочу отдельно отметить эффективный механизм дедубликации, реализованный Commvault, который позволяет существенно сократить хранимый объем резервных копий», — сказал Александр Федотов.

Следующим этапом внедрения Commvault станет резервное копирование устройств конечных пользователей. Ведется тестовая эксплуатация.

«На стадиях опытной и, далее, в промышленной эксплуатации, продукты Commvault показали себя значительно лучше, чем аналоги, которые мы тестировали и которыми пользовались ранее. Главное преимущество мы видим во времени автономной работы без вмешательства оператора системы, без постоянного мониторинга со стороны технического персонала компании. Мы уверены в стабильности работы и сохранности данных. Оценив результаты внедрения, мы выбрали Commvault, как основное решение на долгосрочную перспективу. На протяжении 5 – 7 лет планируется перевести все задачи по резервному копированию и архивированию данных на ПО Commvault», — сказал Андрей Казаков, начальник отдела системного администрирования и поддержки пользователей АК «Алроса».

«Данный проект имеет особое значение для компании Commvault, так как разработан и внедрен на основе современной технологии архивации данных с поддержкой индексации и полнотекстового поиска, предоставляемых системой управления данными Commvault Data Management Platform, что позволило обеспечить необходимый уровень производительности, надежности, масштабируемости решения с учетом дальнейшего развития корпоративной системы обмена почтовыми сообщениями компании «Алроса»», отметил Андрей Жемеря, архитектор ИТ-решений, Commvault.