ALP Group улучшила ИС в российском представительстве и бутиках Christian Dior

ALP Group провела комплексный ИТ-аудит информационных систем (ИС) в московском офисе и региональных бутиках компании Christian Dior Couture, ведущего мирового производителя товаров класса «люкс» для женщин, мужчин и детей. В результате комплексного ИТ-аудита были выявлены скрытые причины сбоев в работе ИС, предложены оптимальные пути их устранения, разработан план по улучшению ИТ-инфраструктуры и запущены соответствующие проекты, исполнителем работ по которым также стала компания ALP Group.

В ходе аудита была проанализирована работа всех элементов ИТ-инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, сетей передачи данных, инфраструктурных сервисов ИС (Active Directory, СУБД, удаленные рабочие столы, файловый сервис). Также была проверена работа систем управления продажами на базе программного комплекса TradeX и быстродействие бизнес-приложений на платформе «1С: Предприятие». Отметим, что в региональных бутиках Christian Dior Couture сбор и анализ всей совокупности данных проводился удаленно, что позволило заказчику, получив исчерпывающее представление о региональном сегменте ИС, значительно снизить расходы на эту часть работ.

Бесперебойная работа информационных систем помогает компании Christian Dior Couture поддерживать в России высочайшие стандарты качества работы во всех городах присутствия, проводить эффективные маркетинговые акции, своевременно обновлять коллекции и оптимизировать товарные запасы. Выявленные в ходе ИТ-аудита возможности существенного улучшения работы ИС касаются таких важных областей, как оптимизация размещения серверов и упрощение администрирования, резервное копирование, повышение производительности СУБД и прикладного ПО, настройка сетевого оборудования. Улучшение ИТ-инфраструктуры позволяет добиться безупречной работы ИС, качественно поддержать планы расширения деятельности и все аспекты работы компании Christian Dior Couture в России.

Параллельно с проектными работами специалисты ALP Group оснастили необходимым ИТ-оборудованием готовившийся к открытию новый бутик Christian Dior Couture в Санкт-Петербурге, проверили там работу ПО. В декабре 2017 компания-заказчик открыла еще три новых бутика в Москве. Организация ИТ и дальнейшая поддержка новых торговых точек была также передана специалистам ALP Group.