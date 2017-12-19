«Стройгазконсалтинг» перешел на новую СЭД на базе Docsvision

«Диджитал Дизайн» объявила об успешном завершении проекта в компании «Стройгазконсалтинг» по переходу на новую СЭД на базе Docsvision.

Переход на новую СЭД в компании «Стройгазконсалтинг» был вызван изменениями внутренних бизнес-процессов, формированием новой внутренней культуры, в частности, в связи с новой системой мотивации персонала возникла необходимость автоматизировать контроль исполнительской дисциплины. Модернизировать устаревшую систему так, чтобы она могла соответствовать всем возникающим потребностям компании, оказалось невозможно.

Специалисты «Диджитал Дизайн» представили решение для оптимизации бизнес-процессов компании СГК с помощью широких возможностей СЭД на базе актуальной версии платформы Docsvision 5.4. Концепция новой системы исходила из основных целей компании – повышение операционной эффективности, сокращение времени согласования документов, объема бумажных носителей, усиление контроля и повышение уровня исполнительской дисциплины.

Кроме того, система должна быть интуитивно понятна всем сотрудникам, даже тем, которые никогда не пользовались СЭД. Архитектура системы должна позволить в дальнейшем развивать решение, масштабировать его и иметь возможность тиражирования.

Компания «Стройгазконсалтинг» специализируется на строительстве и инжиниринге, особенность документооборота в этой сфере заключается в тесной привязке документопотока к производственным работам, к срокам исполнения, также это работа с большим объемом различных типов документов. Поэтому внедрение СЭД необходимо было произвести с минимальным вмешательством в текущую производственную деятельность и в сжатые сроки. Чтобы успешно справиться с задачей, команде специалистов пришлось отказаться от привычного метода выполнения проекта – поэтапного, который включает внедрение системы, настройку, тестирование и только затем запуск в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Для работы над проектом мы применили принцип методологии «гибкой разработки» – сперва оперативно запустили систему с функциональностью, затрагивающую только основные бизнес-процессы. Понятно, что в таком случае сервис не сможет исправно работать, потребует улучшений, а значит, вызовет замечания. Пользователи, получившие доступ к системе на этапе опытно-промышленной эксплуатации, внесли свои предложения и комментарии, тем самым помогли в короткие сроки устранить замечания и довести программу до эксплуатационной готовности», – отметил руководитель проекта «Диджитал Дизайн» Вадим Ромин.

В рамках первой очереди специалисты «Диджитал Дизайн» внедрили несколько модулей, в частности, были автоматизированы процессы: «Управление совещаниями», «Распорядительные документы», «Служебные записки», «Контроль исполнения поручений», «Архив», «Входящие документы», «Исходящие документы».

По словам представителя «Стройгазконсалтинг», на ближайшее время запланированы работы по расширению организационного охвата СЭД и тиражированию системы на другие юридические лица, выполняющие субподрядные и иные работы на объектах строительства «Стройгазконсалтинг». Для масштабирования системы, а также для большего удобства пользователей в рамках второй очереди проекта был внедрен веб-клиент системы.