«СёрчИнформ» расширила партнерскую сеть на Ближнем Востоке

«СёрчИнформ» объявила о начале партнерства с тремя системными интеграторами Ближневосточного региона: Teletrade Service Center, NetRom Consultants и Scope for IT Services S.A.L. Сотрудничество стало результатом проведенных представителями «СёрчИнформ» осенью 2017 года бизнес-встреч с заказчиками и интеграторами Ливана.

Все компании-партнеры имеют распределенные филиальные сети, благодаря чему продукты «СёрчИнформ» также появятся на рынках Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, Армении, Африки, Мексики, Аргентины и ряда стран Евросоюза.

«Мы в очередной раз убедились, что Ближний Восток проявляет живой интерес к технологиям обеспечения информационной безопасности и открыт к нашим предложениям, – отметил генеральный директор «СёрчИнформ» Сергей Ожегов. – Крупный бизнес здесь использует DLP- и SIEM-системы, средний также начинает задумываться о вопросах безопасности. Возможности наших продуктов не уступают западным, а местами превосходят их. Энтузиазм, который проявили наши новые партнеры, наглядно демонстрирует их уверенность в том, что продукты «СёрчИнформ» удовлетворят и даже превзойдут ожидания клиентов».

В начале декабря представители Teletrade Service Center, NetRom Consultants и Scope for IT Services S.A.L. прошли комплексное обучение и сертификацию на базе «СёрчИнформ». СЕО, сотрудники ИТ-департаментов и специалисты по информационной безопасности компаний-партнеров глубже изучили возможности продуктов и освоили нюансы работы с ними, обсудили стратегию продвижения и позиционирования. По окончании курса участники получили сертификаты специалистов по работе с решениями «СёрчИнформ», а компаниям-интеграторам был присвоен статус официальных партнеров «СёрчИнформ».

«Мы считаем, что компания «СёрчИнформ» создала уникальный продукт. Мы гордимся тем, что являемся их официальными партнерами в Ливане, – сказал ИТ-специалист Scope for IT Services Мохаммад Калаш. – Нас всегда интересовали только уникальные решения, а если мы говорим о таких инструментах как DLP и средства расследования, то продукт «СёрчИнформ» является одним из лучших. Решения этой компании подкупают тем, что чем больше ты с ними работаешь, тем больше невероятных функций открываешь. Каким бы бизнесом вы ни занимались, я думаю, DLP-система «СёрчИнформ» принесет вам неоценимую пользу. Она защищает то, что действительно имеет значение – ваши данные».

Компания «СёрчИнформ» вышла на рынок Ближнего Востока в 2016 году. Тогда же впервые приняла участие в GITEX Technology Week и провела первые переговоры с интеграторами ОАЭ и Саудовской Аравии. Сегодня партнерская сеть «СёрчИнформ» на Ближнем Востоке насчитывает 20 компаний. Представительства также открыты в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Бенилюксе, EMEA.