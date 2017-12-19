«Национальный центр интернета вещей» построит сеть IoT

«Национальный центр интернета вещей» (НЦИВ) и дочерняя компания «Мегафона» «Первая башенная компания» (ПБК) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития инфраструктуры интернета вещей и проектов «умного города».

Сеть LoRaWan, созданная специально для IoT, будет развернута по всей России. Приоритетными городами являются Москва и Санкт-Петербург, здесь строительство сети уже началось, базовое покрытие будет реализовано к концу первого квартала 2018 года. На втором этапе запланирована активная работа в регионах.

Партнерство с ПБК, одним из крупнейших владельцев башенной инфраструктуры в России, позволит реализовать проект максимально оперативно. Первыми «опробуют» новую сеть клиенты НЦИВ, сейчас компания реализует ряд пилотных проектов с частными заказчиками: IoT-решения для ЖКХ, уличного освещения и других направлений концепции «умный город».

Игорь Вааг, директор по операциям и продажам НЦИВ, отметил: «Для нас было важно найти партнера для развития сети, сотрудничество с которым позволит серьезно продвинуться в развитии интернета вещей. Наши клиенты — частные и государственные компании, — получат уверенность в качестве связи, устойчивости сети, смогут оперативно развивать покрытие на новых территориях. Возможности башенной инфраструктуры важны для технологии LoRaWAN, так как размещение сетевого оборудования на высоких опорно-мачтовых сооружениях позволит максимально увеличить зону покрытия сети. Мы намерены работать над продвижением решений интернета вещей государственным компаниям, заказчикам и владельцам инфраструктуры в рамках развития проектов «умного города». IOT — очень перспективная сфера деятельности, сейчас делаются заделы, результат которых будет виден в течение ближайших лет».

Управлять новой сетью и заниматься ее развитием будет НЦИВ, осуществляя все соответствующие финансовые вложения. ПБК предоставит свою инфраструктуру для строительства сети, а также обеспечит ее надлежащее функционирование. Сеть будет использована для реализации сервиса клиентам НЦИВ. В первую очередь, это компании, которым предоставляется услуга интернета вещей в сфере ЖКХ и «умного города» — управляющие и строительные компании.