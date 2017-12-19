«Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп»

«Этлас-Софт» объявила о завершении проекта по внедрению электронного архива «Этлас» в «РБ Групп».

Осенью 2017 года руководство «РБ Групп» - компании, занимающейся продажей и переработкой полиэфирного-волокна и ПЭТФ-тары, в таких городах как Москва, Иваново, Тихорецк, Гусь-Хрустальный, поставило задачу формирования полноценного архива картотеки товарно-материальных ценностей (ТМЦ). На момент принятия этого решения картотека хранилась в табличном виде в 1С.

Основными требованиями к системе при ее выборе являлись возможность создания произвольной структуры хранения любых типов документов, формирование произвольных карточек документов, автоматическое создание структуры электронного архива на основании данных, полученных из существующей картотеки МТЦ, удобный и настраиваемый поиск документов, надежное хранение данных с дополнительными механизмами шифрования документов и шифрования каналов передачи данных, обмен с данными из 1С, защита системы от различного вида сетевых атак.

В ходе предпроектного обследования специалистами со стороны «РБ Групп» и «Этлас-Софт» были согласованы все перечисленные требования и проработаны алгоритмы формирования нового архива картотеки ТМЦ.

В процессе реализации проекта специалисты «Этлас-Софт» создали механизм, который автоматически импортирует данные из существующей картотеки ТМЦ в новый архив и формирует ее структуру, заполняет карточки документов по каждому изделию. Также была произведена автоматическая привязка спецификации изделия к карточке изделия.

В ходе работ в электронный архив было импортировано в 277 файлов перечней спецификаций ТМЦ и для каждого изделия была сформирована карточка с автоматически заполненными полями.

Для актуализации данных был создан скрипт проверки актуальности, хранимой в электронном архиве картотеки ТМЦ, который обращается к файлу выгрузки из 1С перечня ТМЦ (в XML формате) из заранее определенной папки обмена на сервере, на котором установлен сервер электронного архива «Этлас», транслирует 1С XML формат во внутренний формат XML «Этлас», проверяет наличие в картотеке архива соответствующих карточек ТМЦ. В качестве критерия соответствия используется совпадение по значению поля «Номенклатура унифицированная», создает результирующую выгрузку перечня объектов, присутствующих в выгрузке 1С и отсутствующих в электронном архиве, а также выгрузку присутствующих в архиве и отсутствующих в выгрузке 1С.

В результате внедрения системы был сформирован электронный архив картотеки товарно-материальных ценностей, который автоматически актуализирует данные с картотекой из 1С, тем самым значительно упрощая поиск и контроль над изделиями.