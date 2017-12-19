«Эконика» начала использовать «КРОК Диск» для внутреннего обмена файлами

«Эконика» начала использовать сервис для обмена файлами «КРОК Диск», чтобы формализовать коммуникацию персонала своих магазинов и повысить эффективность обмена информацией между головным офисом и филиалами. «КРОК» предоставляет сервис из своего облака, которое обеспечивает одновременно непрерывный доступ к корпоративному файлообмену и защиту данных.

Эксперты «КРОК» по информационной безопасности отмечают, что сложившаяся во многих крупных организациях практика обмена файлами, в том числе большими по емкости, между сотрудниками часто становится каналом утечки информации. Файловые службы в локальной сети неудобны, поиск нужного документа в несистематизированной «кладовке» занимает много времени, по мере накопления файлов растут затраты на хранилище. А бесплатные файлообменные сети, которыми сотрудники пользуются, если в компании не разработан регламент процесса обмена файлами, несут в себе риски информационной безопасности, что неоднократно было доказано примерами несанкционированного доступа к размещенным в них документам. Такие публичные файловые хостинги, как правило, не имеют современных средств защиты, и доступ к информации злоумышленники могут получить путем простого подбора паролей.

В отличие от публичных файловых хостингов, «КРОК Диск» надежно защищен от утечек любого рода. Сервис размещен в облачной платформе, сертифицированной PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт индустрии платежных карт). Это означает, что инфраструктура облака и процессы его эксплуатации соответствуют одним из самых жестких мировых требований по информационной безопасности. Технически облако КРОК защищено встроенными средствами защиты по всему периметру: используются программные средства от DDoS-атак, анализаторы трафика, двухфакторная аутентификация. Данные от потери в КРОК Диске предотвращаются дублированием копий файлов на двух разнесенных друг от друга дата-центрах. В целом, защита данных как основной критерий работы сервиса прописана в строго регламентированном SLA КРОК.

В то же время работать с КРОК Диск удобно. Не требуется обучение или специальные навыки: КРОК Диск имеет интуитивно понятный интерфейс, структура папок привычна для пользователей Windows. Сервис многофункционален, в отличие от бесплатных аналогов: в нем поддерживаются такие функции как ограничение скачиваний или срока хранений файлов, совместная работа с каталогами. Кроме того, КРОК Диск оптимизирован для всех популярных платформ (iOS, Android), с ним можно работать и на мобильных устройствах, и на компьютерах через браузер.

КРОК Диск в «Эконике» используется ежедневно для обмена внутренними документами. Ритейлер формализует обмен документами между сотрудниками, упрощает коммуникации, уменьшает нагрузку на почтовую систему и каналы связи, сводит на нет риск возможной утечки информации через публичные файлообменные сети. Стоимость оказания услуги для заказчика зависит только от количества пользователей, объем размещаемых ими данных в КРОК Диск фактически ничем не ограничен. Такая форма взаиморасчетов удобна и предсказуема для «Эконики»: руководство торговой сети может легко спрогнозировать затраты на корпоративный файлообмен.

«Об удобстве системы корпоративного файлообмена мы можем судить по тому, как его воспринимают сотрудники. Ведь не секрет, что если система, рекомендуемая руководством, будет неудобна, персонал продолжит использовать более привычные и понятные альтернативы. С КРОК Диск такого, к счастью, не произошло. Управляющие наших магазинов позитивно оценили изменения, процесс смены системы корпоративного файлообмена прошел безболезненно, а эффект мы можем наблюдать уже сейчас — управление филиальной сетью стало более прозрачным, повысилась скорость принятия решения, — отметил Кирилл Митюшкин, директор по ИТ сети «Эконика». — На наш выбор КРОК Диска в первую очередь повлияли, конечно же, технические характеристики облака, в котором сервис размещается. И в части информационной безопасности, и по отказоустойчивости и непрерывности работоспособности облачная платформа КРОК далеко опережает конкурентов», — добавляет Кирилл Митюшкин.

Сегодня с «КРОК Диск» работают сотрудники салонов и территориально удаленных офисов сети.

«Сервисом "КРОК Диск" наши заказчики интересуются по нескольким причинам, и одна из них — это возможность хранения не ограниченных по объему файлов: видео, аудио или тяжелых CAD-файлов. Таким образом, решение подходит для digital-компаний, конструкторских бюро, проектных организаций, которые стремятся консолидировать файловые ресурсы и упростить обмен документами и медиа-материалами», — сказал Сергей Зинкевич, эксперт направления облачных услуг компании «КРОК».