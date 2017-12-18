«СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию

«СВЕЗА» и РАССЭ (ГК «АйТеко») сообщили о подписании договора на строительство автономной мини-ТЭЦ комбината «СВЕЗА Уральский». Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Договор о строительстве на комбинате «СВЕЗА Уральский» мини-ТЭЦ 18 декабря 2017 года подписали Анатолий Фришман, генеральный директор группы «СВЕЗА», мирового лидера на рынке березовой фанеры, и Николай Слобожанов, генеральный директор компании РАССЭ (ГК «АйТеко»), техническое решение которой составит основу проекта. Мощность нового оборудования по производству пара будет достигать 80 МВт, выработка электроэнергии – свыше 30 млн кВтч в год. Общий объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.

Введение автономных энергетических мощностей позволит комбинату «СВЕЗА Уральский» обеспечивать на 100% теплом и электроэнергией растущие производственные мощности. Кроме того, новая ТЭЦ даст возможность организовать эффективное сжигание всех производственных отходов комбината, что сократит ежегодные затраты предприятия на энергоресурсы на 36% и полностью исключит утилизацию отходов на полигоне ТБО. Современное котельное оборудование и новые мощности повысят комфорт и безопасность персонала энергоучастка. В рамках проекта предусмотрены дополнительные мероприятия по снижению потерь тепла и расхода воды комбинатом.

Автономная мини-ТЭЦ улучшит и качество жизни в поселке Уральском. Теплоэлектростанция повысит надежность систем отопления и горячего водоснабжения населенного пункта. Благодаря качественной переработке отходов уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, что снизит нагрузку на местную экологию.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию активов и повышению качества инфраструктуры территорий, – отметил Анатолий Фришман, генеральный директор группы «СВЕЗА». – Мини-ТЭЦ в поселке Уральский станет третьим подобным объектом на предприятиях группы. Строительство аналогичных станций в настоящее время ведется в Санкт-Петербурге и в поселке Мантурово Костромской области. Всего в текущем году холдинг инвестировал в существующие площадки около 4,5 млрд рублей, а в 2018-м объем инвестиций планируется довести до 12,2 млрд рублей. Надеемся, что с компанией РАССЭ нас свяжет долговременное и плодотворное сотрудничество».

«Мы рассматриваем этот масштабный проект, нацеленный на решение важных задач по развитию инфраструктуры региона, как социально значимый для Пермского края, ключевой для отрасли и высокоприоритетный для компании РАССЭ, – сказал Николай Слобожанов, генеральный директор компании РАССЭ (ГК «АйТеко»). – Глубокая техническая экспертиза, богатый проектный опыт команды управления генерации и высокая квалификация инженеров в проработке решений позволили нашим специалистам подготовить оптимальное предложение, призванное улучшить экологическую обстановку в крае, обеспечив при этом максимальную эффективность инвестиций. Мы высоко оцениваем перспективы использования возможностей малой энергетики в РФ, и стартующий в Год экологии в России проект строительства мини-ТЭЦ с интеграцией в существующую инфраструктуру предприятия «СВЕЗА Уральский» и региона в целом – показательный пример востребованности «зеленых» технологий».