Дата-центр StoreData запускает новую услугу по установке оборудования клиентов

Дата-центр StoreData объявил о запуске новой услуги по установке и подключению оборудования в телекоммуникационных шкафах дата-центра.

Первый дата-центр StoreData был запущен в эксплуатацию в 2010 году. За прошедшие семь лет безаварийной работы открылись еще два новых дата-центра — StoreData_Eco и StoreData_Lite, и количество клиентов продолжает расти.

Переезд и установка оборудования — задачи, требующие большого количества времени, внимания и профессионализма. ЦОД StoreData готов взять на себя ответственность и помочь с установкой оборудования в стойки. В рамках новой услуги инженеры дата-центра примут оборудование, произведут монтаж серверов в стойки и их подключение по согласованной схеме.

«Мы все чаще начали сталкиваться с задачей установки оборудования в стойки по причине отсутствия необходимых ресурсов у наших заказчиков. Понимая, что эта задача требует от клиента много сил и времени, которых нередко в нужный момент так не хватает, мы предложили новую услугу в нашем дата-центре: благодаря ей мы освобождаем сотрудников наших клиентов от необходимости личного присутствия в ЦОДе на момент установки оборудования. Им остается только передать оборудование курьерской службе, а остальное сделают специалисты дата-центра. Наши сотрудники примут оборудование клиента, проверят его целостность, самостоятельно установят и подключат серверы», ― отметил Антон Платонов, заместитель генерального директора компании StoreData.

Компания StoreData основана в 2010 году. На базе собственного московского дата-центра уровня Tier III, состоящего из трёх модулей (StoreData, StoreData_Eco и StoreData_Lite), компания предоставляет широкий спектр услуг: colocation, dedicated и многие другие.