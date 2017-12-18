«Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart

«Прософт-Биометрикс», владелец бренда BioSmart, объявила о завершении проекта по внедрению системы биометрического учета рабочего времени в российской сети ресторанов «Бургер Кинг».

Система распознает сотрудников ресторанов по рисунку вен ладоней, что исключает возможность ошибок и фальсификаций. Решение позволило не только автоматизировать ведение табеля, но и существенно повысило трудовую дисциплину. При этом фонд оплаты труда сократился на 15%.

До реализации проекта персонал сети ресторанов «Бургер Кинг» пользовался стандартными пластиковыми картами, которые можно легко подделать или передать другим лицам. При внедрении новой системы учета рабочего времени была выбрана технология идентификации по рисунку вен ладоней, обладающая рядом преимуществ. Во-первых, это один из самых точных и при этом сравнительно недорогих биометрических методов (вероятность ошибки 0,00006%). Во-вторых, идентификация происходит бесконтактно, а значит, система гигиенична. В-третьих, распознавание не зависит от влажности рук, загрязнений, порезов и мозолей. Наконец, в глазах персонала процедура сканирования рисунка вен выглядит не так неприятно, как сдача отпечатков пальцев.

Поставщиком системы учета стал российский производитель под брендом BioSmart. Заказчик высоко оценил возможности компании по кастомизации продукта. Разработанное ранее коробочное решение было в кратчайшие сроки адаптировано под потребности бизнеса «Бургер Кинг». Некоторые пожелания внедрялись буквально в течение пары недель. В итоге за шесть месяцев был доработан функционал биометрического терминала BioSmart PV-WTC встроенной видеокамерой и POE интерфейсом. Устройство имеет пылевлагозащищенный корпус IP65, что позволяет использовать его кухонной зоне. В комплект поставки вошло программное обеспечение Biosmart-Studio для сбора, хранения и выгрузки данных во внешнюю ERP-систему с целью расчета заработной платы.

С внедрением новой системы учета каждый сотрудник сети ресторанов в начале и конце рабочей смены должен приложить ладонь к биометрическому сканеру — на идентификацию уходит не более 2 секунд. Параллельно с помощью камеры система фиксирует, что человек одет в спецодежду и готов к работе (прежде опаздывающие сотрудники старались регистрироваться в верхней одежде). Данные об отметках персонала передаются на центральный сервер с максимальной задержкой до 5 минут. Изменения в табель можно внести только в течение суток с приложением всех необходимых подтверждающих документов.

Проект реализован в 510 ресторанах сети по всей России и получил быструю окупаемость. В результате установки биометрической системы фонд оплаты труда сократился на 15 %, выросла трудовая дисциплина. В удаленных филиалах выявились случаи мошенничества со стороны управляющих, к примеру, начисление зарплаты «мертвым душам». Кроме того, автоматизированная система контролирует соблюдение Трудового кодекса в отношении несовершеннолетних (четырехчасовой рабочий день), исключает ошибки при начислении отпускных и больничных. Также система фиксирует посещение курсов корпоративного обучения в офисах компании, что позволяет вести автоматизированный учет пройденных сотрудниками программ.

Биометрический терминал учета BioSmart PV-WTC, разработанный в соответствии с требованиями руководства «Бургер Кинг», оказался востребованным другими компаниями, работающими в сфере общепита и ритейла. В частности, на базе BioSmart выполнено крупное внедрение в магазинах компании X5 Retail Group и многих других.