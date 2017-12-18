«Барс Груп» обеспечила в Саратовской области вызов врача на дом через портал госуслуг

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», обеспечила интеграцию медицинской информационной системы (МИС) Саратовской области с концентратором услуг федеральной электронной регистратуры (ФЭР) по вызову врача на дом.

«Цифровые технологии – одно из приоритетных направлений для развития в Саратовской области. Отрасль здравоохранения в регионе – сфера, где информатизация внедряется очень активно. Автоматизация медицинских услуг безусловно имеет положительный эффект для наших граждан - сокращается время на запись на прием и ожидание получения необходимой услуги», - отметил первый заместитель директора ГУЗ МИАЦ Сергей Бобылев.

Концентратор - компонент ФЭР, позволяющий получать электронные услуги через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Благодаря интеграции житель области сможет оформить заявку по вызову доктора на дом через портал, что исключит необходимость обращаться в регистратуру медицинского учреждения по телефону.

«Вызов врача на дом» входит в перечень электронных услуг, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2017 г.№ 2521-р, которое вступит в силу 1 января 2018 года.

Саратовская область – один из лидеров по информатизации сферы здравоохранения. Среди показателей работы медицинской информационной системы в регионе - более 38 миллионов проведённых приемов и более 10 миллионов поставленных диагнозов.