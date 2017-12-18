Altium представила обновление системы проектирования печатных плат Altium Designer 18

Altium Limited объявила о выпуске новой версии флагманского программного обеспечения для проектирования печатных плат Altium Designer 18. Динамичность глобального рынка печатных плат создает необходимость в более сложных и компактных решениях, поэтому Altium продолжает разрабатывать передовые инструменты проектирования, отвечающие потребностям современного инженера.

Новое решение — это результат проведенных исследований и плотной работы с отзывами пользователей. Улучшения функций и быстродействия Altium Designer 18 значительно повышают производительность процесса создания устройств.

«Изменения в сфере проектирования и технологий электронных устройств обуславливают потребность в более быстрых и эффективных инженерных решениях, которые одновременно будут гибкими и легкими в освоении, — отметил Тед Павела (Ted Pawela), директор по маркетингу Altium. — Altium Designer 18 был разработан с учётом мнения пользователей, и мы уверены, что новая версия поможет решить проблемы, с которыми разработчики сталкиваются каждый день».

Altium Designer 18 продолжает уделять основное внимание технологиям, повышающим производительность пользователей. Улучшенный интерфейс унифицирует все аспекты проектирования, делая его ещё более интуитивно понятным и доступным. Кроме того, в новую версию добавлена долгожданная поддержка 64-разрядной архитектуры и многопоточное исполнение кода, что позволяет инженерам создавать и выпускать большие сложные проекты быстро, как никогда. Altium Designer 18 с оптимизацией быстродействия и улучшенными функциями предоставляет инженерам решение для проектирования самых сложных печатных плат.

В Altium Designer 18 внесены не только улучшения платформы – также обновлены алгоритмы ActiveRoute, который теперь позволяет регулировать длину проводника и производить эквивалентную замену выводов. Редактор ACTIVEBOM также имеет ряд улучшений, включая новые инструменты проверки каждого элемента BOM.

Новые возможности также позволяют моделировать многомодульные конструкции и в режиме реального времени управлять межмодульными электрическими разъемными соединениями.

«Altium Designer 18 — это самое мощное и интуитивно понятное решение для проектирования печатных плат, которое мы когда-либо выпускали, – прокомментировал Сергей Костинский (Sergey Kostinsky), вице-президент по разработке Altium Limited. – Уникальность этой версии заключается в том, что мы существенно улучшили инфраструктуру, лежащую в основе системы. В то же время мы предоставили множество новых функций и улучшений, обеспечив пользователей инструментами, необходимыми для повышения производительности проектирования».