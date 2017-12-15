Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов

Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terrasoft, «Корус Консалтинг» сможет предлагать крупным предприятиям нефтегазовой, государственной, промышленной, финансовой, телекоммуникационной отраслей готовое отечественное решение для управления ИТ-услугами. В компании ожидают, что платформа bpm’online позволит быстро внедрять инновации в процессы работы компании, а также гибко адаптироваться с учетом изменения требований бизнеса. Продукты на платформе bpm’online занимают лидирующие позиции в отчетах ведущих аналитических агентств мира, включая Gartner, Forrester, Nucleus Research.

«Внедрение ITSM-инструментов является для нас одним из важных направлений деятельности. Автоматизация ИТ-процессов позволяет наиболее эффективно решать широкий спектр бизнес-задач наших клиентов: оптимизировать затраты на ИТ, повышать качество оказываемых ИТ-услуг, выполнять задачи пользователей в режиме «единого окна» и добиваться прозрачной работы всего ИТ-подразделения. Платформа bpm’online отлично зарекомендовавший себя инструмент для управления ITSM, мощный, но в то же время гибкий, поэтому вызывает большой интерес у наших клиентов», — отметил Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинг».

«Глубокая экспертиза интегратора во внедрении систем управления ИТ-сервисами обеспечивает исключительное качество реализации ITSM-проектов. Мы уверены, что благодаря технологиям bpm’online и колоссальному опыту «Корус Консалтинг» клиенты смогут повысить качество предоставления ИТ-сервисов на своих предприятиях, используя лучшие практики ITSM», — сказал Алексей Клочков, директор Terrasoft (регион Россия).