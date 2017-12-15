«Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий»

Компания IBS стала исполнителем работ по интеграции систем SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой. По итогам проекта логистическая цепочка группы «Черкизово» будет автоматизирована с полным соблюдением новых законодательных требований по электронной сертификации.

Согласно федеральному закону № 243-ФЗ, с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных сертификатов для производителей мясной продукции будет производиться исключительно в электронной форме с помощью Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «Меркурий». Каждый этап производства продукции должен будет сопровождаться выпиской и погашением электронных сертификатов. Цель создания системы - упрощение процесса ветеринарной сертификации и повышение качества и безопасности животной продукции за счет минимизации человеческого фактора. Российские ритейлеры уже сейчас обращают пристальное внимание на соблюдение поставщиками новых законодательных требований.

В связи с этим перед «Черкизово» возникла задача оперативной интеграции логистических процессов с системой «Меркурий». Согласно стратегии компании по выбору ключевой платформы для ведения бизнес-процессов, управление логистикой осуществляется с помощью системы на платформе SAP.

Проект подразумевал доработку существующей системы SAP ERP и настройку интеграционных потоков. Задача осложнялась тем, что система SAP находится в постоянной промышленной эксплуатации, и исполнитель проекта должен был сохранить её работоспособность при реализации интеграционных процессов. Также, в связи с требованиями российских ритейлеров по скорейшему переходу поставщиков к электронной сертификации, проект потребовал максимально оперативного выполнения.

Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции решений SAP с системой «Меркурий» через оператора EDI. По его итогам логистическая цепочка «Черкизово» будет полностью автоматизирована от первого этапа производства до полки магазина - с полным соблюдением новых законодательных требований по электронной сертификации.

«Интеграция с системой «Меркурий» дополнительно гарантирует достоверность происхождения продукции и качество конечного продукта для потребителя, а также позволит группе «Черкизово» экономить значительные временные и кадровые ресурсы на поддержку документооборота, связанного с сертификацией», - отметила Наталья Шувалова, директор по продажам в компании IBS.

«Компания IBS обладает достаточными ресурсами и опытом работы с решениями SAP, в том числе с системами «Черкизово». Критически важный проект интеграции с системой «Меркурий» выполняется оперативно и с необходимым уровнем качества», - рассказал о проекте Константин Мельников, руководитель департамента ERP в группе «Черкизово».

«Сегодня интеграция корпоративных информационных систем с системой «Меркурий» - первоочередная задача для российских сельскохозяйственных компаний, поэтому мы уверены, что уникальная экспертиза IBS будет востребована рынком. Важно отметить, что осенью 2017 года было принято судьбоносное решение: IBS станет официальным партнером Россельхознадзора по интеграции системы «Меркурий». В настоящее время идет процесс согласования документов по предоставлению нашей компании этого статуса», - отметил Юрий Пересторонин, директор проектов в компании IBS.