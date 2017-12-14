Ростелеком и «Галактика» будут совместно создавать облачные сервисы

Компании «Ростелеком-ЦОД» и «Галактика» объявили о начале совместной работы созданию облачных сервисов. Основой для них станут продукты и решения корпорации «Галактика», а итогом – появление на рынке услуг для развития цифрового производства.

«Сотрудничество корпорации «Галактика», российского разработчика комплексных систем управления деятельностью предприятия, с центром компетенций Ростелекома по развитию сервисов и инфраструктуры ЦОД имеет стратегическое значение. Мы расширяем партнерство с государственными институтами для развития сервисных направлений. Успешный пример такого взаимодействия – сотрудничество с Минпромторгом России по созданию сервиса субконтрактации для Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), – отметил Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика». – Внедрение наших облачных решений на предприятиях будет способствовать как развитию промышленного интернета вещей, так и цифрового производства в целом, а также будет содействовать переориентации экономики страны на цифровую модель».

«Ростелеком-ЦОД (РТК-ЦОД) занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих услуг центров обработки данных. Под управлением РТК-ЦОД находится крупнейшая геораспределенная катастрофоустойчивая сеть ЦОД страны, что позволяет оказывать нашим клиентам услуги с повышенными требованиями к информационной безопасности и физической безопасности ЦОД. Мы стремимся к постоянному улучшению наших информационных технологий и систем информационной безопасности в том числе в рамках программы импортозамещения, поэтому РТК-ЦОД активно развивает собственную сервисную платформу, состоящую из распределенной сети дата-центров, интерконекшн экосистемы и экосистемы облачных сервисов, что позволяет предоставлять органам государственной власти и корпоративным клиентам решения на базе самых современных отечественных средств виртуализации и информационной безопасности. Включение программных продуктов корпорации «Галактика» в наш портфель расширяет спектр услуг, предоставляемых как клиентам нашей сервисной платформы, так и внутреннему заказчику», – сказал Михаил Марголин, директор по развитию бизнеса «Ростелеком-ЦОД». – Такой альянс сможет предложить рынку наилучшие промышленные решения на основе облачных технологий, позволяющие существенно снизить затраты на программное обеспечение и сократить время на внедрение ERP и других систем».

Решения «Галактики» обладают высокой производительностью и масштабируемостью, использование облачных технологий позволит снизить сложность и расходы на ИТ-системы и повысить эффективность работы организаций. Большое значение SaaS-сервисы имеют при внедрении систем автоматизации управления межзаводской кооперацией, в которой могут участвовать от несколько десятков до сотен компаний. Применение облачных технологий позволит объединить несвязанные предприятия в единую сеть и существенно упростить организацию работ между ними.

Дополнительным преимуществом для заказчиков станет размещение информации в доверенной для предприятий среде благодаря приватным VPN-сетям Ростелекома.