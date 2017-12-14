Поставщики «Лаборатории Касперского» перейдут на биллинговую систему оплаты

В канал продаж Axoft добавилось новое решение – лицензии «Лаборатории Касперского» с помесячным биллингом. Партнеры Axoft, подключенные к биллинговой платформе AxoftCloud, смогут за несколько минут обеспечить клиентов необходимым ПО. Все, что нужно будет сделать клиенту, – скачать дистрибутивы. Биллинговая платформа позволяет подключиться к решению «Лаборатории Касперского» за несколько минут, автоматизирует процесс выставления и оплаты счетов, в разы сокращая время на работу с документацией.

В Axoft ожидают, что более 200 партнеров традиционного канала продаж освоят подписочную модель потребления сервисов в 2018 г. Компания объясняет это устойчивым спросом на решения «Лаборатории Касперского». Представленные в платформе продукты вендора ориентированы, прежде всего, на сегмент среднего и малого бизнеса, но, в целом, актуальны для любых компаний, которые переходят от капитальных затрат к операционным.

Партнеры Axoft получают возможность реализовать сразу несколько схем продаж на одной платформе, например, сформировать пакетированные сервисы из нескольких тарифных планов, включая свои собственные, к примеру, техническую поддержку. Заказчик, в свою очередь, сможет самостоятельно активировать новые лицензии (или уменьшить их количество), добавить новые сервисы, не привлекая к этому реселлера. При этом партнер может и не знать о размещенном заказе – платформа сама сформирует в сторону клиента закрывающие документы по итогам отчетного периода.

Биллинговая платформа AxoftCloud представляет собой онлайн-систему, объединяющую поставщиков и потребителей облачных решений, сервисов и виртуальных мощностей – любых ИТ-услуг, предоставляемых «по подписке». В портфеле AxoftCloud представлены облачные решения от производителей Microsoft (в т.ч. Azure), «Лаборатория Касперского», Acronis, ActiveCloud, Мегаплан, МойСклад и др. Через биллинговую платформу AxoftCloud партнерам доступна автоматизация работы с подписками Microsoft (CSP) и «Лаборатории Касперского». За 2016 финансовый год более 100 уникальных партнеров Axoft совершили транзакции по подписочной модели, из них более 70 продолжают совершать закупки на постоянной основе.

«Появление продуктов «Лаборатории Касперского» на платформе AxoftCloud – логичный ответ на запросы конечных заказчиков. Интеграторы, реселлеры, аутсорсеры и инсорсеры – все, кто продают решения для малого и среднего бизнеса, – теперь могут оперативно предоставлять своим заказчикам доступ к сервису «Лаборатории Касперского» с помесячной оплатой. При этом партнеры имеют возможность предлагать в совокупности целый спектр продуктов, предоставляя, в том числе, и свои сервисы в пакете услуг», – отмечает Сергей Дубровский, менеджер по стратегическому развитию AxoftCloud компании Axoft.