SAP запускает облачный хаб для борьбы с контрафактными лекарствами

SAP объявила о запуске облачного информационного хаба SAP Information Collaboration Hub, в котором будут доступны данные по биомедицине и фармацевтике. Эта задумка значительно упростит сотрудничество международных компаний по управлению цепочкам поставок на фармацевтическом рынке, а также поможет в борьбе с контрафактными лекарственными средствами по всему миру и облегчит контроль за соблюдением официальных предписаний по внедрению системы маркировки лекарств и соответствующей отчетности. Кроме этого, использование единого информационного центра позволит существенно сократить расходы и снизить риски при запуске общих активностей.

Хаб возник из уже существующей сети, разработанной SAP в сотрудничестве с несколькими крупными фармацевтическими компаниями, которые занимаются производством и оптовыми продажами лекарственных средств. Среди них - Boehringer Ingelheim и AmerisourceBergen. Ресурс создан на базе SAP Cloud Platform, теперь торговые партнеры смогут обмениваться большими объемами информации, необходимыми для идентификации медицинских препаратов и другими связанными данными.

Джефф Дентон, директор по управлению глобальными производственными цепочками AmerisourceBergen, подчеркнул: «Быть частью глобального хаба SAP по биомедицине – действительно важный шаг для нашей компании. Мы используем его возможности в нескольких пилотных проектах, чтобы соответствовать всем последним требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Новый ресурс обеспечивает безопасную и доверенную среду, необходимую при обмене ключевой информацией между бизнес-партнерами».

Мэри Меркадо, глава службы ИТ обеспечения Boehringer Ingelheim, отметила: «С хабом SAP мы гораздо быстрее интегрируем в процессы наших партнеров, а также более эффективно можем проследить путь конкретного лекарственного препарата».

Первоначально основные активности SAP Information Collaboration Hub будут сконцентрированы на отработке сценариев по отслеживанию тех или иных продуктов, а затем расширятся, объединив более широкий спектр процессов управления цепочками поставок. Так, с его помощью можно будет контролировать соблюдение стандартов идентификации медицинской продукции и обмен данными по серии и партии лекарственного препарата.

Дмитрий Шепелявый, заместитель генерального директора SAP CIS, добавил: «Благодаря масштабному опыту и экспертизе, активному взаимодействию с крупнейшими фармацевтическими компаниями, команда SAP создала необходимый инструмент, который не только поможет мировому бизнес-сообществу отладить процессы управления поставками, но и будет полезен государственным органам, осуществляющим надзор за оборотом наркотических препаратов и контрафакта. Российский фармацевтический рынок также заинтересован в развитии подобных инициатив – в нашей стране идет процесс информатизации сферы здравоохранения, система идентификации лекарственных средств активно развивается и требует новых эффективных методов управления и контроля».