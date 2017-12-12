Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных

Один из крупнейших в Северной Европе независимых операторов дата-центров - компания DEAC - расширил сетевую инфраструктуру новым, прямым и сверхбыстрым каналом передачи данных «Москва-Рига» со скоростью 10 Гбит/с и низким средним временем отклика - 13 мс.

Прямой канал запущен для удовлетворения растущих потребностей бизнеса в качественном и быстром обмене данных между Россией и Европой. Благодаря высокоскоростному соединению между Москвой и Ригой перед компаниями открываются возможности для более эффективной организации работы критически важных бизнес-процессов: создание сложных ИТ-решений работающих в дата-центрах Риги и Москвы, оптимизация работы приложений удаленного доступа и более широкие возможности при организации процессов диверсификации рисков (план аварийного восстановления, резервное копирование и т.д.). Это позволяет бизнесу еще больше диверсифицировать свои риски и снизить расходы, а в случае необходимости использовать и резервные каналы во Франкфурт, Амстердам, Лондон, Стокгольм и Киев.

«На сегодняшний день это самый быстрый из всех доступных каналов передачи данных в этом направлении. Для российского бизнеса работа с данными, которые размещаются, обрабатываются и хранятся в Европе, благодаря новому каналу будет проходить значительно быстрее, что позволит компаниям эффективнее планировать работы, внедрять новые технологические решения, которые ранее не были доступны», – отметил генеральный директор компании DEAC Андрис Гайлитис.

Новый канал использует технологию спектрального уплотнения оптических каналов DWDM (Dense wavelength division multiplexing). Она позволяет одновременно передавать по одному оптическому волокну до 160 независимых информационных потоков на разных несущих частотах (длинах волн). Эта технология широко используется для оптических магистральных каналов высокой производительности, обеспечивая одновременную передачу больших объемов данных на более высоких скоростях и дальние расстояния.