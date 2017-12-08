Western Digital обновила портфолио встраиваемых флеш-накопителей iNAND

Western Digital представила новое портфолио передовых встраиваемых флеш-накопителей iNAND embedded flash drives (EFD). Благодаря разработанной Western Digital технологии 64-уровневой 3D NAND памяти и современным интерфейсам UFS и e.MMC новые интеллектуальные встраиваемые флеш-накопители iNAND 8521 и iNAND 7550 обеспечивают высокую скорость работы с данными и обладают большой емкостью.

Устанавливаемые в смартфонах и в других тонких и легких вычислительных устройствах, накопители позволяют запускать требовательные приложения, осуществляющие интенсивную обработку данных, в том числе с технологиями дополненной реальности (AR), осуществлять запись видео в высоком разрешении и работать с насыщенным контентом в современных социальных сетях, а также позволяют реализовать новый пользовательский опыт с технологиями искусственного интеллекта (AI) и с интернетом вещей (IoT) на «периферии».

Объемы данных, скорости их передачи, их многообразие и ценность продолжают экспоненциальный рост вместе с развитием Больших данных (Big Data), Быстрых данных (Fast Data) и с увеличением объёмов персональных данных. Многие потребители по всему миру смогут на собственном опыте ощутить эту концентрацию данных на своих смартфонах.

«Мы ожидаем, что к концу 2018 года средняя емкость встроенных накопителей в смартфонах по всему миру будет превышать отметку 60 ГБ, что обусловлено растущей долей насыщенного мультимедийного контента и реализацией на мобильных устройствах пользовательского опыта, предъявляющего особые требования к работе с данными, начиная с решений на базе искусственного интеллекта и заканчивая технологиями дополненной реальности, – сказал Нил Шах (Neil Shah), директор по исследованиям устройств и экосистем в Counterpoint Research. – Все это гарантирует переход к современным встраиваемым флеш-накопителям на основе технологий 3D NAND, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию насыщенного пользовательского опыта».

«В современных мобильных приложениях сегодня активно используются технологии искусственного интеллекта, что вместе с панорамным видео и многообъективными камерами позволяет создавать новые иммерсивные решения, значительно расширяющие потенциал смартфонов, – отметил Кристофер Берджи (Christopher Bergey), вице-президент по встраиваемым и интегрированным решениям в корпорации Western Digital. – Наши инновационные продукты iNAND обеспечивают все условия для активного использования данных в самых требовательных мобильных приложениях, для создания самого насыщенного пользовательского опыта. Нам удалось объединить ведущую отраслевую технологию Western Digital X3 3D NAND и улучшения в нашей уникальной технологии SmartSLC, чтобы предложить заказчикам самые интеллектуальные и высокопроизводительные iNAND устройства в мире. Сегодняшние дополнения в нашем портфолио iNAND позволят нам продолжить удовлетворять растущие требования к работе с данными на мобильных устройствах в условиях динамично развивающегося глобального рынка мобильных технологий».

Устройство iNAND 8521 EFD оснащено интерфейсом UFS 2.1 и построено на базе технологии Western Digital SmartSLC пятого поколения, что обеспечивает вдвое более высокую скорость последовательной записи и в десять раз более высокую скорость произвольной записи по сравнению с предыдущим мобильным решением Western Digital iNAND для флагманских смартфонов, накопителем iNAND 7232 EFD.

Накопитель iNAND 7550 EFD позволяет производителям мобильных телефонов создавать доступные смартфоны и вычислительные устройства, обладающие достаточной емкостью для удовлетворения растущих потребностей пользователей в контенте, и при этом обеспечивающие динамичный и захватывающий потребительский опыт. Устройство соответствует спецификациям e.MMC 5.1 и представляет собой самый высокопроизводительный iNAND EFD накопитель среди всех моделей Western Digital с интерфейсом e.MMC, обеспечивая скорость последовательной записи на уровне до 260МБ/с и скорости произвольного чтения/записи, соответственно, 20K IOPS и 15K IOPS. Благодаря столь высоким характеристикам использование накопителя iNAND 7550 позволяет значительно ускорить время загрузки системы и запуска приложений.

Выпускаемые под брендом SanDisk, опытные образцы накопителей iNAND 8521 и iNAND 7550 емкостью до 256ГБ в настоящее время поставляются OEM-производителям.