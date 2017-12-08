Virtuozzo представила новую версию своей платформы с интегрированной системой хранения

Virtuozzo объявила о выпуске новейшей версии платформы Virtuozzo со встроенной поддержкой контейнеров, гипервизором и системой хранения для бизнеса и сервис-провайдеров. Новый релиз отличается упрощенной установкой и автоматизацией целого ряда операций, позволяя повысить скорость и упростить управление средами высокой доступности. В анонсированной версии также были реализованы улучшения Virtuozzo Storage для работы в разных сценариях использования, включая гиперконвергентные инфраструктуры и создание хранилищ для контейнеров приложений.

Virtuozzo Storage работает одновременно с платформами управления Kubernetes и Docker Swarm, обеспечивая нативную и сертифицированную поддержку хранилища. Virtuozzo представит свои новые решения на выставке KubeCon в Остине (штат Техас) с 6 по 8 декабря. Принимая участие в мероприятии в качестве серебряного спонсора, компания покажет посетителям выставки, как новые решения могут решить проблему организации хранилища данных для контейнеров. Демонстрации систем хранения для Kubernetes и Docker будут проходить на стенде #S12.

Платформа Virtuozzo с интегрированной системой хранения оптимизирует затраты на инфраструктуру за счет применения полностью программно-определяемого решения, способного работать на базе любого сервера архитектуры x86 или на выделенных аппаратных серверах из облака.

Новейший релиз отличается рядом улучшений, направленных на дальнейшее упрощение процессов развертывания системы, а также управления контейнерами и виртуальными машинами, особенно в области решений высокой доступности (HA) и хранения данных. В случае отказа узла, все инстансы теперь автоматически возобновляются на другом узле, что стало возможным благодаря использованию общего программно-определяемого хранилища данных. В новом релизе процесс конфигурирования систем класса HA для пользователя происходит в один простой шаг, помогая экономить время и уменьшая вероятность возникновения ошибок.

Virtuozzo Storage создает распределенное программно-определяемое хранилище, способное решать самые различные задачи корпораций и сервис-провайдеров, включая внедрение гиперконвергентных инфраструктур, внедрение облачных приложений и микросервисов.

С каждым обновлением Virtuozzo как улучшает элементы системы хранения, так и создает дополнительные возможности, максимально увеличивая надежность и защищенность, одновременно с упрощением процессов управления.

В новый релиз включен ряд обновлений системы хранения. Автоматические оповещения и уведомления по электронной почте – пользователи теперь могут получать автоматические оповещения и информацию о проблемах с системой хранения, просматривать протоколы и вести аудит всех действий – через централизованный интерфейс управления Virtuozzo Storage. Расширенная репликация S3 Geo – добавлены новые возможности для защиты ЦОД от простоев за счет поддержки сразу нескольких удаленных кластеров и упрощенных процедур конфигурирования через интерфейс Virtuozzo Storage. Возможность определять лимиты QoS для устройств iSCSI – Теперь пользователи могут сами определять ограничения IOPS или пропускной способности в кластере хранения для каждого объекта iSCSI.

Новая версия также расширяет функции поддержки живой миграции контейнеров и виртуальных машин, включая возможность сохранения исходного "датастора" при выполнении миграции, чтобы обеспечить правильное конфигурирование системы при перемещении данных.

«Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить для наших продуктов более высокие уровни эффективности, гибкости и простоты эксплуатации с каждым новым релизом, - сказал Джордж Каридис, CEO в Virtuozzo. - В текущем обновлении мы значительно упростили процессы обеспечения высокой доступности, чтобы наши клиенты были уверены в том, что им доступны самые эффективные, самые гибкие настройки для самых современных программно-определяемых систем хранения данных».