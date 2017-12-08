Spirit представила бесплатный ВКС сервер VideoMost на 10 точек

Spirit объявила о доступности для корпоративных клиентов бесплатной годовой лицензии на размещение у себя на предприятии полнофункционального сервера VideoMost с возможностью проводить видеоконференции с 10 интерактивными участниками. Ранее бесплатная опция была доступна только для облачного сервиса VideoMost SAAS.

Бесплатная версия VideoMost Server практически не отличается от коммерческой. Ее функционал включает HD видеоконференции, совместную работу с контентом, демонстрацию рабочего стола, обмен файлами, доску для рисования, демонстрацию документов, проведение голосований и опросов и др.

В бесплатной версии VideoMost ограничивается только количество участников до 10 человек, чтобы клиенты могли попробовать продукт и рассмотреть возможность приобретения платной версии для проведения больших интерактивных видеоконференций - до 100 человек.

VideoMost Server обеспечивает клиентам улучшенную безопасность и защиту от утечек корпоративной информации, благодаря размещению сервера непосредственно в офисе заказчика. ВидеоМост работает во всех браузерах, а также поддерживает мобильные платформы iOS и Android, совместим с ранее закупленным ВКС оборудованием по протоколам SIP/H.323.

Бесплатный VideoMost Server – это возможность на практике увидеть все плюсы видеоконференцсвязи без затрат на продукт и командировки сотрудников, решив множество рабочих задач удаленно.

Отправить запрос и попробовать бесплатную версию можно здесь.