«Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга»

ГК «Корус Консалтинг» и «Зарубежнефть - добыча Харьяга» подвели первые итоги работы над масштабным проектом по обеспечению гарантированного функционирования в круглосуточном режиме всех информационных систем в компании.

«Зарубежнефть – добыча Харьяга» является дочерним предприятием «Зарубежнефть» и оператором проекта, ведущим разработку 2 и 3 нефтяных объектов Харьягинского месторождения.

Харьягинское месторождение – опасный производственный объект, предъявляющие высокие требования к персоналу, качеству работы и технике безопасности. Для обеспечения высокого уровня безопасности работы всех информационных систем компании, руководство «Зарубежнефть – добыча Харьяга» приняло решение передать управление ИТ-инфраструктурой опытному системному интегратору.

Таким партнером для компании стала ГК «Корус Консалтинг», специалисты которой с марта 2017 года оказывают услуги по техническому обслуживанию и системному сопровождению ИТ-инфраструктуры «Зарубежнефть – добыча Харьяга» в режиме 24x7, обеспечивают функционирование информационных систем бизнес- и технических сервисов, а также отвечают за сохранность данных и уменьшение времени восстановления штатной работы ИТ-инфраструктуры в случае аварийной ситуации.

«Масштаб проекта и его стратегическое значение для "Зарубежнефть – добыча Харьяга" предъявляют высокие требования к уровню предоставления каждого сервиса (SLA), поэтому мы гарантируем доступность ИТ-сервисов на уровне не меньше 98%, а также служим единой точкой входа для компании по взаимодействию с подрядчиками, обслуживающими отдельные информационные системы,» — сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».

Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры «Зарубежнефть – добыча Харьяга» включает в себя три линии поддержки, выделенного сервис-менеджера и круглосуточную диспетчерскую службу. Сотрудники «Корус Консалтинг» осуществляют прием и обработку обращений пользователей, поддержку рабочих мест сотрудников, сопровождение сетевой и серверной ИТ-инфраструктуры, поддержку офисного и мультимедийного оборудования, поддержку программного обеспечения (общесистемного, пользовательского и серверного), а также поддержку систем аудио и видеоконференцсвязи. Также специалисты системного интегратора занимаются разработкой регламентов, методик и инструкций, определяющих методы и способы обеспечения работоспособности информационных систем.

Для обеспечения гарантированного функционирования информационных систем были развернуты новые сервисы, которые помогают эффективно учитывать все обращения сотрудников и максимально оперативно на них реагировать. В частности, специалисты системного интегратора внедрили в «Зарубежнефть – добыча Харьяга» единую систему учета обращений (ServiceDesk), сервис мониторинга Uptime Infrastructure Monitor with Netflow Analyzer Integration, комплекс для видеоконференцсвязи на базе ПО Polycom и Skype for Business, решения для IP- и видеотелефонии Cisco Call Manager, принт-сервер MyQ и другие специализированные решения.

«Работа над таким сложным объектом разработки как Харьягинское месторождение требует максимально внимательного отношения ко всей используемой инфраструктуре, в том числе и в части информационных технологий, так как цена ошибки здесь всегда велика. Для обеспечения высокого качества работы наших ИТ-сервисов, их оптимизации и минимизации рисков сбоев мы привлекли специалистов "Корус Консалтинг", которые не только оказывают услуги по технической поддержке для офисов нашей компании в Москве и Усинске, но и физически присутствуют на территории месторождения, обеспечивая постоянную работоспособность ИТ-инфраструктуры на местах,» — отметил Олег Брытков, начальник управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ «Зарубежнефть - добыча Харьяга».