«Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов

SAP СНГ и группа «Черкизово» объявили о завершении внедрения SAP Master Data Governance для создания справочников материалов и интеграции их с тремя информационными системами предприятия. Реализацию проекта осуществляла команда специалистов AT Consulting.

Сегодня система нормативно-справочной информации (НСИ) обеспечивает централизованное ведение справочных материалов для производственных, логистических и учетных программ Группы. В процессе концептуального проектирования были детально проработаны варианты реализации моделей данных всех интегрируемых решений от разных производителей программного обеспечения. Кроме этого, были размещены исторические данные компании, настроены интеграции с системами, ролевая модель и цепочки согласования по изменению номенклатур.

«В своей стратегии группа «Черкизово» ориентирована на использование современных инновационных продуктов, в том числе и в ИТ-сфере. В качестве решения для построения системы управления НСИ мы выбрали SAP Master Data Governance из-за наличия в нём преднастроенных справочников, конструкторов для работы с единицами справочной информации и моделей ее согласования. Апробировав систему на работе со справочником контрагентов, которых сейчас заведено более чем 50 тысяч, мы практически убедились в возможностях платформы и приняли решение по ее дальнейшему развитию», - отметил Беляев Владислав, директор по ИТ группы «Черкизово».

«Целью проекта стало внедрение современной системы управления НСИ, соответствующей стратегии развития Группы «Черкизово» и обладающей высокой степенью адаптивности, интегрируемости и масштабируемости. Система обеспечивает реализацию бизнес-процессов ведения справочников и интеграцию с находящимися в промышленной эксплуатации системами-потребителями», — отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, SAP CIS.

«Мы реализовали проект в сегменте мясопереработки в рекордно короткие сроки. Уже через полгода заказчик получил готовую к работе систему, в которой отражены рост и динамика развития компании», — сказал Павел Сусин, директор по консалтингу AT Consulting.

В дальнейших планах компании — интеграция справочника «Номенклатур» на основе SAP Master Data Governance с SAP ERP, а также его развитие в других сегментах бизнеса.