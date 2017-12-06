Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги

«Нетрика» о завершении проекта по подключению Калмыкии к Концентратору услуг Федеральной электронной регистратуры (ФЭР). Концентратор представляет собой компонент ФЭР, предназначенный для предоставления услуги «Запись на прием к врачу» через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Теперь пациенты Республики Калмыкия смогут в записаться к врачу, отменить свою запись или отслеживать статус заявки в личном кабинете портала. В случае переноса записи по инициативе врача или медицинского учреждения, пользователь увидит актуальную информацию о статусе записи к врачу в «ленте уведомлений» на ЕПГУ.

Для того чтобы записаться к врачу через ЕПГУ, пациент должен быть авторизован посредством единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Авторизация на ЕПГУ возможна с помощью СНИЛС, телефона/почты или электронных средств.

«Подключение Калмыкии к федеральному сервису — большой шаг в сторону повышения вовлеченности пациентов Республики в использование информационных сервисов для здравоохранения. Уверен, мы не будем останавливаться на достигнутом», — отметил Андрей Дюков, менеджер по работе с ключевыми клиентами направления «Здравоохранение» компании «Нетрика».

«Для соблюдения федеральных требований по подключению к КУ ФЭР, сотрудники МИАЦ Калмыкии совместно с коммерческими компаниями из Санкт-Петербурга проделали кропотливую работу от взаимодействия со всеми медицинскими организациями Республики до выстраивания целого регионального сегмента», — сказал директор БУ РК «МИАЦ» Натыров Бадма.