«РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставит компьютерную технику для перинатальных центров в 9 городах России: Архангельске, Гатчине, Петрозаводске, Пскове, Смоленске, Тамбове, Улан-Удэ, Якутске, Ульяновске. Каждый из центров рассчитан не менее чем на 110 пациентов.

В соответствии с условиями выполнения проекта «РТ-Информ» обеспечит необходимой техникой рабочие места медицинского персонала и врачей учреждения. Всего будет поставлено свыше 4 000 единиц оборудования, включая вычислительную технику для телемедицины.

Медицинские учреждения возводятся в рамках программы развития перинатальных центров России, разработанной Минздравом России и утвержденной распоряжением правительства в декабре 2013 года. Ее цель - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

Ранее «Ростех» уже открыл перинатальные центры в Уфе, Брянске, Оренбурге, Махачкале, Назрани.

«Современное здравоохранение немыслимо без ИТ-технологий. Для непрерывного предоставления качественных медицинских услуг необходима ИТ-инфраструктура, отвечающая требованиям доступности, масштабируемости и безопасности – сказал генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов – С помощью телекоммуникационных технологий тысячи пациентов смогут получить необходимое медицинское обслуживание, и нам особо приятно выступать партнером в столь социально значимых проектах федерального масштаба».

В марте текущего года «РТ-Информ» оснастила Брянский перинатальный центр, рассчитанный на 130 человек.