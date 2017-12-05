IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9

IBM представила серверы нового поколения Power Systems, созданные на базе процессора POWER9. Процессор разработан специально для работы с интенсивными вычислительными нагрузками технологий искусственного интеллекта и способен улучшить время тренировки фреймворков глубокого обучения почти в четыре раза. Заказчики теперь смогут быстрее создавать более точные приложения сферы ИИ.

Новые серверы AC922 на базе процессора POWER9 впервые в отрасли включили такие новейшие технологии, как PCI-Express 4.0 и следующие поколения Nvidia NVLink и OpenCAPI, способные ускорить пропускную способность в 9,5 раз по сравнению с системами x86 на базе PCI-E 3.0. Система нового поколения была разработана для получения значительных улучшений производительности всех популярных фреймворков ИИ, таких как Chainer, TensorFlow и Caffe, а также современных баз данных, использующих ускорители, например, Kinetica.

В результате, специалисты по обработке и анализу данных смогут более оперативно разрабатывать приложения для получения инсайтов методом глубокого обучения в области научных исследований, выявления в режиме реального времени случаев мошеннических действий и анализа кредитного риска.

POWER9 является основой суперкомпьютеров Summit и Sierra Министерства энергетики США, которые в будущем могут стать самыми мощными в мире суперкомпьютерами для обработки данных. Компания Google также остановила свой выбор на данной архитектуре.

«Google отмечает высокий прогресс IBM в разработке новейшей технологии POWER, − сказал Барт Сано, вице-президент Google Platforms. – Шина OpenCAPI и большой объем памяти системы POWER9 дают хорошие возможности для дальнейших инноваций в ЦОДах Google».

«Мы создали уникальную в своём роде систему для работы с технологиями ИИ и когнитивными вычислениями, − сказал Боб Пиччиано, старший вице-президент подразделения IBM Cognitive Systems. – Серверы на POWER9 являются не только основой самых высокопроизводительных компьютеров, они позволят заказчикам масштабировать невиданные ранее инсайты, что будет способствовать научным прорывам и революционным улучшениям бизнес-показателей».

Для соответствия растущей потребности рынка, четыре года назад IBM приступила к разработке принципиально нового чипа POWER9, чтобы создать новую архитектуру для управления потоками данных, датчиками и алгоритмами для информационных систем ИИ и систем глубокого обучения на базе Linux

С помощью PowerAI компания IBM оптимизировала, упростила и ускорила внедрение фреймворков глубокого обучения и библиотек на базе архитектуры Power, что позволяет специалистам по анализу данных приступать к работе через считанные минуты после установки и конфигурации.

Подразделение IBM Research разрабатывает множество передовых технологий для POWER9. Исследователи IBM уже сократили время глубокого обучения с нескольких дней до нескольких часов с помощью набора инструментов PowerAI Distributed Deep Learning.