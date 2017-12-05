Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием новую серверную ЦОДа «Миран»

Delta Electronics обеспечила бесперебойное питание нового серверного зала дата-центра «Миран» в Санкт-Петербурге.

«Миран» – один из крупнейших операторов сети дата-центров. Компания предоставляет клиентам виртуальные и выделенные сервера, услуги по размещению оборудования в собственных центрах обработки данных. В числе ее клиентов – представители малого и среднего бизнеса, а также крупные российские и иностранные компании, в частности, финансовые институты и большие производственные корпорации. Сегодня компания «Миран» входит в число 20-ти крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России.

В ноябре 2017 года компания «Миран» открыла новый серверный зал во втором дата-центре, особенностью которого является его модульная конструкция. Зал размером 150 кв. м рассчитан на размещение 50 стоек, а проектная мощность составляет 250 кВА. Для обеспечения его бесперебойным питанием, компания выбрала решение Delta Electronics – модульные ИБП семейства Modulon, серии DPH мощностью 150 кВА. Каждый из модульных ИБП защищает нагрузку соответствующего холодного коридора. При этом форм-фактор ИБП позволил расположить его непосредственно в машинном зале в ряду стоек соответствующих холодных коридоров.

«Комплексные решения Delta Electronics уже обеспечивают отказоустойчивость оборудования в дата-центре “Миран-1” и бесперебойную работу одного из серверных модулей дата-центра “Миран-2”. Поэтому, когда нам потребовалось защитить нагрузку в рамках нового серверного зала, мы вновь обратились к Delta. Кроме того, решающими факторами при выборе оборудования этого производителя для нас также стали привлекательные условия поставки, оптимальная стоимость системы и ее высокое качество», – отметил Виталий Николаев, главный инженер сети дата-центров «Миран».

ИБП семейства Modulon серии DPH – это модульные системы для серверных залов среднего размера. Отличительными характеристиками такой модели является надежность, масштабируемость, эффективность и простота в обслуживании. Модульность системы позволяет своевременно наращивать выходную мощность без излишних капиталовложений. Кроме того, эти ИБП обладают наиболее оптимальными в своем классе показателями КПД, которые в режиме AC-AC составляют 95%, и обеспечивают энергосбережение и снижение эксплуатационных расходов. Благодаря возможности горячей замены основных модулей и компонентов также сокращается среднее время ремонта и снижается риск простоев.