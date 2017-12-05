«АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»

«АйТи Капитал» реализовала проект по автоматизации процессов бюджетирования и бюджетного контроля в «Бинбанке». Новая система на базе «1С:Предприятия 8» охватила 300 рабочих мест в головном офисе и всей филиальной сети банка.

С помощью решения реализована возможность централизации управления расходами банка и отлажен бюджетный контроль, контрольные процедуры, функции резервирования средств бюджета как на текущий, так и на предстоящие бюджетные периоды по договорным обязательствам; повышена эффективность процессов, связанных с формированием платежей поставщикам, оптимизированы процедуры планирования расходов по хозяйственной деятельности.

Для эффективного обеспечения деятельности головного офиса и филиалов банку необходимо оперативно управлять административно-хозяйственной деятельностью. В 2016 г. руководство «Бинбанка» приняло решение о внедрении новой автоматизированной системы управления расходами банка. Было выбрано современное флагманское решение для банков на платформе «1С:Предприятие 8». Тендер на исполнение проекта выиграла компания «АйТи Капитал» - партнер фирмы «1С» по автоматизации финансового сектора, автор и разработчик тиражных решений для банков на платформе «1С», которые используются более чем в 50 банках.

Основой для создания централизованной системы управления расходами банка был выбран программный продукт компании «1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка», построенный на базе флагманского продукта «1С:Управление холдингом» (далее – 1С:УУХДБ). Данное решение было адаптировано специалистами АйТи Капитал под потребности банка.

В ходе проекта были автоматизированы следующие задачи: бюджетное планирование, контроль и исполнение бюджета АХР, заявочная кампания при планировании АХР, учет договоров и иных обязательств, контрольные и регламентные банковские процедуры, интеграция с АБС системой банка, интеграция с системой аналитической отчетности банка (SMART).

Внедрено централизованное решение «1С:УУХДБ» в двух операционных центрах и головном офисе банка, позволившее оптимизировать трудозатраты на 20%. 300 сотрудников осуществляют ежедневные операции. «1С УУХДБ» позволяет поддержать формирование заявок на оплату для платежей по административно-хозяйственным расходам в режиме 24*7.

Ключевым результатом проекта стала централизация всех функций управления расходами банка на единой ИТ-платформе. В новой системе автоматизированы и сосредоточены все процессы, связанные с управлением расходами.

Выполнена разработка дополнительной функциональности, отсутствующей в действующих системах. Это помогает банку более точно планировать тысячи регулярных ежемесячных платежей, сокращает трудозатраты и время на их обработку.

Для оптимизации существующих процессов управления расходами в банке организовано оперативное оформление и согласование резервирований бюджетных средств по заключаемым обязательствам, заявок на оплату, корректировок лимитов по различным видам обязательств, для каждого из которых настроены вариативные маршруты согласования, в которых в свою очередь участвуют все подразделения банка.

В системе «1С:УУХДБ» бюджетное планирование и согласование расходов являются единым процессом. Таким образом, на каждом этапе согласования ответственному лицу доступна вся информация по договору (сроки, суммы, бюджетное распределение, протоколы тендерных решений, графики оплат и закрытий дебиторской задолженности), что сокращает время принятия решения при согласовании. Передача или возврат заявки на следующий этап согласования выполняется «по одной кнопке», что также существенно ускоряет весь процесс.

Алексей Ларин, заместитель директора департамента экономики и контроля Бинбанка, осуществляющий непосредственное руководство проектом со стороны банка, отметил: «В целях повышения эффективности процессов управления бюджетом расходов, одной из задач, которые стояли перед нами, было объединение ИТ-платформ для бюджетного контроля Бинбанка и МДМ Банка (их юридическое объединение завершилось в ноябре 2016 года). Основными критерием выбора ИТ-платформы являлись оптимальная стоимость и сжатые сроки внедрения, наличие необходимой функциональности, дружелюбный интерфейс и способность быстро реагировать на изменения процессов. Всем этим критериям успешно соответствовала система на базе "1С УУХДБ". Благодаря слаженности проектных команд со стороны банка и разработчика проект был успешно реализован, что позволило существенно снизить трудозатраты на выполнение операций и повысить прозрачность автоматизируемых процессов для всех участников. Функциональность "1С УУХДБ" позволила реализовать ряд важных доработок, которые просто невозможно было бы выполнить на базе предыдущих ИТ-систем».