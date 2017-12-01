LWCOM создала ИТ-инфраструктуру для курорта «Первая Линия. Health Care Resort»

LWCOM в рамках продолжения сотрудничества с ГК «Пионер» объявила о внедрении современной, отвечающей всем требованиями безопасности ИТ-инфраструктуры для оздоровительного курорта «Первая Линия. Health Care Resort».

ГК «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. В портфеле компании многочисленные объекты жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Один из них - загородный комплекс «Первая Линия», расположенный в Курортном районе Санкт-Петербурга, на границе поселка Комарово и города Зеленогорска.

В рамках проекта специалисты системного интегратора организовали для заказчика инфраструктуру локальной вычислительной сети, внедрили комплекс решений по ее защите, а также построили производительный и отказоустойчивый вычислительный комплекс.

Для доступа пользователей к сети использованы коммутаторы Allied Telesys. Безопасность сети обеспечивают межсетевые экраны Fortigate. Вычислительная часть состоит из системы хранения NetApp, серверов Fujitsu и ПО VMware.

«Компания LWCOM не первый раз успешно сотрудничает с ГК «Пионер». Весной этого года мы выполнили проект, в рамках которого произвели замену оборудования и комплексную реорганизацию собственной сетевой инфраструктуры заказчика. Подробности нового проекта я не имею права разглашать, поскольку мы связаны с клиентом соглашением о неразглашении данных, но с уверенностью могу сказать, что мы в очередной раз отлично выполнили свою работу и построили современное отказоустойчивое решение», – отметил директор по продажам LWCOM Сергей Разумов.