Foxit Software представила PhantomPDF 9.0 и ConnectedPDF- Enterprise

Foxit Software объявила о выпуске версии 9.0 редактора PhantomPDF и enterprise-версии ConnectedPDF 2.0 Smart Document Technology. Сокращение расходов на ведение документации, моментальный процесс рецензирования и согласования PDF-документов и работа приложения с любыми форматами позволяют решить вопрос документооборота в компании любого уровня: от SMB до Enterprise.

Foxit делает облачный сервис ConnectedPDF 2.0 бесплатным для любой версии: Standart или Business, а стоимость PhantomPDF 9.0 по-прежнему существенно ниже аналогов.

Некоторые из новых функций, доступных в PhantomPDF 9.0. PhantomPDF Online –эта функция позволяет пользователям получать доступ к функциям PhantomPDF через браузер с любого устройства.

Адаптация работы с PDF-документами для людей с ограниченными возможностями: PhantomPDF позволяет создавать документы, вставляя теги для определения порядка чтения, включает программу чтения с экрана для Microsoft.

Расширенное редактирование: улучшает эффективность редактирования, связывая все текстовые блоки документа, чтобы пользователи могли редактировать текст, не беспокоясь о перекрытии текста или изображений. Исключена ситуация, когда текст об успехах компании перекрыт графиком роста прибыли.

Интеграция с Visual Basic for Applications (VBA) для обеспечения работы PhantomPDF с Microsoft Office, включая преобразование PDF из Excel.

Поиск и замена. Позволяет находить и заменять текст в PDF-документе — полезная функция для экономии времени сотрудников, работающих с документами.

Возможность выделения области в PDF-файле и ее экспорта в форматы Word, Excel, PowerPoint, HTML и Rich Text. Не нужно экспортировать документ целиком, а потом править.

Утвержденный список доверия цифровых сертификатов для удобной проверки подписи. Надежная защита документов современными средствами.

Foxit ConnectedPDF 2.0 – это облачная технология работы с PDF, обеспечивающая множество преимуществ. Document Security- защищает ценную информацию, где бы ни находился документ. Document Intelligence - позволяет редактору документа понять, как читатели используют документы после публикации. Document Collaboration – позволяет нескольким пользователям участвовать в редактировании документа одновременно, давая возможность видеть и реагировать на комментарии в режиме реального времени. Не обязательно собирать совещание, чтобы обсудить новый регламент. Пусть сотрудники вносят свои предложения в командировке, дома или в автомобиле.

«Новая версия PhantomPDF 9.0 и облачный сервис нацелены на создание «умных» PDF-документов, которые легко использовать для любых бизнес-процессов как в маленьких компаниях, так и в документообороте enterprise-уровня», - отметил генеральный директор «ФорвелСофт» Игорь Сверчков.