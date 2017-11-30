Schneider Electric представила EcoStruxure Maintenance Advisor для повышения эффективности предприятий

Schneider Electric расширила список программных решений EcoStruxure, предоставляющих промышленным предприятиям возможность обеспечения измерения окупаемости и повышения надежности производственных процессов, новой разработкой EcoStruxure Maintenance Advisor со встроенным модулем EcoStruxure Condition Advisor, которое устраняет разрыв между процессами эксплуатации и обслуживания производственных активов. В процессе задействованы компоненты систем управления EcoStruxure Foxboro DCS, EcoStruxure Hybrid DCS, интеллектуальные полевые устройства, приводы и широкий спектр другого оборудования системы автоматизации.

Предоставляя оперативные данные, требующие принятия решений, аналитическую информацию о нештатных ситуациях и условиях работы оборудования, эти продукты позволяют специалистам принимать более понятные, четкие и упреждающие решения по техническому обслуживанию и эксплуатации, повышая тем самым надежность и рентабельность работы предприятия. Благодаря мобильным устройствам и параметрам рабочего процесса, доступным с помощью единого унифицированного интерфейса EcoStruxure Maintenance Advisor, персонал предприятия может быстро реагировать на возникающие события, находясь в любом месте производственной площадки.

Новый компонент программного обеспечения EcoStruxure Condition Advisor с поддержкой протокола OPC DA позволяет осуществлять в режиме реального времени автоматический мониторинг состояния любого совместимого с OPC DA оборудования, например, интеллектуальных электронных устройств, пускателей и приводов электродвигателей. Эта возможность дополняет существующие модули Condition Advisor, которые контролируют состояние полевых устройств, работающих по технологиям Fieldbus Foundation, HART и Profibus.

Хосе Бономо (Jose Bonomo), вице-президент по управлению технологическими процессами компании Schneider Electric, отметил: «Впервые предлагая рынку новые возможности в едином решении, мы помогаем клиентам повысить эффективность работы предприятий и увеличить производственные мощности в такой степени, чтобы обеспечить полную и измеряемую окупаемость инвестиций уже через три месяца после внедрения. При правильном применении эти решения помогут преобразовать автоматизацию технологических процессов в механизмы увеличения прибыльности».

Перед сотрудниками промышленных предприятий традиционно стоит задача по повышению эффективности производственных операций, что приводит к преждевременному износу оборудования, увеличению количества и продолжительности простоев. Более надежные архитектуры на базе промышленного интернета вещей (IIoT), являющиеся неотъемлемой частью платформы EcoStruxure компании Schneider Electric, открывают специалистам промышленных предприятий широчайшие возможности для оперативного контроля, повышения окупаемости и обеспечения надежности функционирования производственных фондов.

EcoStruxure - это открытая системная архитектура и платформа компании Schneider Electric, основанная на промышленном интернете вещей (IoT). С помощью подключенных полевых устройств, средств обеспечениия контроля, обработки и сбора данных, применения специализированных приложений, средств аналитики и обслуживания, архитектура EcoStruxure предлагает масштабируемое решение и обеспечивает высокий уровень кибернетической безопасности для каждого производственного участка.

Возможность комбинации решений компании Schneider Electric и систем управления других производителей позволяет пользователям отслеживать и диагностировать состояние широкого спектра производственных активов в режиме реального времени, что может максимально увеличить время бесперебойной работы, минимизировать эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание, повысить безопасность для персонала. Понятные предупреждения сообщают о текущем состоянии данного производственного актива, критичности условий работы, дают четкие рекомендации, что уменьшает время реакции обслуживающего персонала.

В настоящее время программное обеспечение EcoStruxure Maintenance Advisor и EcoStruxure Control Advisor доступны для предприятий перерабатывающих и гибридных отраслей промышленности. Для получения более подробной информации, а также информации о системах и решениях автоматизации на платформе EcoStruxure посетите веб-страницу компании Schneider Electric EcoStruxure Plant.