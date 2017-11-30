ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors

SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors.

В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, построения карьеры и формирования кадрового резерва, постановки целей и оценки персонала, которые применяются, в том числе, для расчета бонусов по итоговым показателям KPI сотрудников. Решение SAP объединило указанные HR-процессы холдинга в рамках одной системы, что позволило уменьшить долю «ручного» труда, собрать в одном источнике разнородную информацию и документы, повысить вовлеченность руководителей в оценку сотрудников, а также закрыть 80% вакансий за счет внутренних ресурсов компании. На данный момент количество руководителей и менеджеров, которые работают с системой в области целеполагания, кадрового резерва и развития, составляет 750 человек.

«Проект имеет большое значение как составная часть инструментария по реализации общей стратегии компании. С внедрением SAP SuccessFactors ЕВРАЗ получил комплексное решение, позволившее создать единую информационную среду управления талантами. Был полностью автоматизирован процесс круговых оценок сотрудников и разработана оценка выполнения индивидуального плана развития для кадрового резерва компании», — сказал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Для нас важна не только эффективность самого процесса, но и комфортность внутреннего сервиса. Внедрение решения SAP SuccessFactors помогло создать для сотрудников простой, единообразный и интуитивно понятный интерфейс взаимодействия с HR и линейными руководителями. Кроме того, облачная технология в основе решения позволила предоставлять эти сервисы не только находясь непосредственно на рабочем месте, но и далеко за пределами офиса, используя мобильные устройства», — отметила Галина Тихонова, директор по привлечению и развитию персонала ЕВРАЗ.

«После создания единой системы ускорился поиск персонала за счет экономии времени на формирование качественного исходного пула потенциальных кандидатов. Значительно сократились трудозатраты на процедуру подготовки карточек с информацией о претендентах на вакансию для кадрового комитета. Если раньше на заполнение одной анкеты уходил примерно час, то теперь — около 5 минут, — отметил Максим Рябов, генеральный директор ABC Consulting. Сейчас только 20% процесса подготовки — это ручной труд, т.к. 80% информации есть в системе: профиль сотрудника, его результаты и оценки KPI за последние два года, уровень подготовки и т.д. Также в системе можно провести поиск по необходимым параметрам».

В ближайших планах компании — увеличение количества пользователей на российских и украинских предприятиях ЕВРАЗ.