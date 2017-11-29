НПЦАП автоматизировал сборочное производство на базе ПП «Парус»

ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» (ФГУП «НПЦАП») внедрило систему планирования, учета и диспетчирования сборочного производства. Программный продукт входит в состав АСУП, создаваемой на базе «Парус – Предприятие 8», с которой работает 1000 сотрудников центра.

Система управления сборочным производством позволяет снизить длительность и трудоемкость формирования и корректировки графиков запуска/выпуска заказов, повысить точность квартального и ежемесячного планирования работ сборочных цехов, оперативность учета ДСЕ и диспетчирования заказов в процессе производства. «Парус» обеспечивает руководство предприятия актуальной и достоверной информацией о ходе исполнения заказов в разрезе изделий и крупных узлов.

С помощью программного продукта решаются задачи формирования и корректировки составов изделий, квартальных производственных планов сборочных цехов с разбивкой по месяцам, планов поставки ДСЕ по кооперации, ведения складского учета ДСЕ, поступающих по кооперации, комплектования изделий и ДСЕ на складе. Осуществляется контроль обеспеченности сборки изделий и ДСЕ, исполнения цехами производственных планов, планов поставки по кооперации, исполнения заказов в разрезе номенклатуры, количества и сроков. Функции контроля реализованы в WEB-интерфейсе, представляющем собой набор иерархически связанных отчетов, формируемых в режиме онлайн на основании плановой и учетной информации из базы данных АСУП.

С системой управления сборочным производством работает 37 сотрудников производственно-диспетчерского управления, 8 сборочных цехов, 5 механических цехов, 7 складов готовых деталей и продукции.