«Технопром» обновил маршрутизаторы и получил новые сертификаты

«Технопром» обновил линейку маршрутизаторов серий TP-B-MLXE и TP-B-VDX. Обновленные маршрутизаторы предназначены для заказчиков, которым требуется высокая производительность, масштабируемость, совместимость и соответствие стандартам, а также высокая надежность сетей передачи данных. Область применения оборудования — построение IP сетей и центров обработки данных.

Маршрутизаторы серий TP-B-MLXE и TP-B-VDX также получили сертификаты и соответствуют установленным требованиям «Правил применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации», утвержденным приказом Минкомсвязи России.

Производство маршрутизаторов «Технопром» осуществляется на заводе в городе Шуя Ивановской области.

Маршрутизаторы серии TP-B-MLXE обеспечивают производительность, высокую надежность и экономию ресурсов. С поддержкой OpenFlow в истинном гибридном режиме, маршрутизаторы этой серии обеспечивают высокий показатель плотности портов 10 GbE и 100 GbE для программно-определяемых сетей в сочетании с традиционной маршрутизацией.

Коммутаторы TP-B-VDX для построения сетевой архитектуры центра обработки данных (ЦОД). На базе коммутаторов реализуется новая концепция построения ЦОД – Virtual Cluster Switching (VCS). VCS предназначена для создания единой сетевой инфраструктуры для ЦОД, обеспечивающей конвергентную lossless DCB среду передачи для различного типа трафика IP, FCoE, iSCSI от систем хранения данных, серверов, а также виртуальных приложений. VCS позволяет упростить обслуживание виртуальной инфраструктуры, повысить ее автоматизацию, а также обеспечить максимальный уровень масштабируемости. Эволюционный подход позволяет интегрировать в единую систему классические сети LAN и FC SAN.

«Поступательное расширение спектра применения сетевого оборудования под маркой «Технопром» является результатом постоянной работы компании в области импортозамещения. Создание экосистемы отечественных IT продуктов это долгий путь, на котором тот же Китай преуспел значительно больше. Сейчас мировая конъюнктура дает отрасли шанс, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад» — сказал Евгений Кривошеев, управляющий партнер компании «Технопром».