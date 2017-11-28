Scorista запустила мобильный скоринг с технологией распознавания от Smart Engines

Scorista интегрировала технологию распознавания паспортов РФ и банковских карт Smart IDReader в модуль оценки заемщиков для мобильных приложений. Мобильный сервис Scorista позволяет анализировать и оценивать заемщиков на самом раннем этапе – этапе оформления заявки на кредит в мобильном приложении.

Scorista – это сервис полного цикла управления кредитными рисками для микрофинансовых организаций. Компания предлагает МФК, МКК, КПК (а также и банкам) оценку заемщиков с готовым кредитным решением по займу (одобрено/отказано), определение рекомендуемой суммы займа, построение скор-карт, верификацию заемщиков и улучшение сбора просроченной задолженности.

Мобильный сервис оценки заемщиков Scorista – это интегрируемое решение для мобильных приложений кредитных организаций, которое собирает и обрабатывает всю информацию о заемщике. Универсальный SDK позволяет настраивать формы ввода данных с учетом всех особенностей фирменного стиля клиента.

Для оформления заявки на кредит теперь требуется только сфотографировать свои документы на камеру смартфона. Распознавание документов с помощью Smart IDReader осуществляется в автономном режиме на самом устройстве за несколько секунд. После получения необходимой информации, сервис Scorista автоматически анализирует платежеспособность и благонадежность заемщика с помощью разработанных технологий искусственного интеллекта и глубинного обучения.

Распознавание банковских карт используется как на этапе принятия решения о займе, так и на этапе перечисления денежных средств, в случае одобрения заявки. Smart IDReader от Smart Engines позволяет распознавать номер, срок действия и имя владельца, как на эмбоссированных, так и на неэмбоссированных картах, распространенных в России.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «В лице компании Scorista мы видим партнера по работе как с быстрорастущим рынком микрофинансов, так и с классическими кредитными организациями, которые выбирают и подключают сервисы Scorista для задач скоринга, подбора условий займа и андеррайтинга».

«Наше сотрудничество с коллегами из Smart Engines гарантирует высокую точность и скорость ввода данных в кредитную заявку. Быстрое и точное распознавание документов заемщика повышает доступность кредитных продуктов для граждан и качество нашего сервиса для кредиторов, — сказала генеральный директор и основатель компании Scorista Мария Вейхман. — Для скоринга нам очень важна валидность входных данных, и с помощью Smart IDReader мы практически исключаем ошибки заемщиков при ручном заполнении заявки на заем».

В настоящее время мобильный сервис Scorista с функцией распознавания паспорта РФ и банковских карт Smart IDReader доступен для платформ iOS и Android.