Schneider Electric представила новую линейку экономайзеров Ecoflair — высокоэффективных систем охлаждения, специально разработанных для применения в ЦОДах. Устройства Ecoflair пришли на смену серии EcoBreeze, успешно применяемых во всём мире.

В линейку входит два устройства номинальной производительностью 250 КВт и 500 Квт, при этом более мощная модель состоит из двух модулей по 250 КВт с единым центром управления.

Устройства нового поколения Ecoflair имеют улучшенные технические характеристики, большую энерговооружённость и эффективность. В частности, используемая в устройствах непрямая система охлаждения воздуха при помощи оригинального модульного трубчатого самоочищающегося теплообменника, полностью изготовленного из полимерных материалов, позволяет добиться высокой степени энергосбережения. Применение экономайзера Ecoflair даёт возможность сократить эксплуатационные расходы до 60%, освободив энергию для питания ИТ-оборудования ЦОДа.

Модульно-блочная архитектура и оптимизированная компоновка Ecoflair упрощает и облегчает транспортировку, установку, подключение и обслуживание системы охлаждения. Надежность и неприхотливость Ecoflair сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание и положительно влияет на производительность системы охлаждения в течение всего срока эксплуатации.

Система испарительного теплообмена Ecoflair не требует дорогостоящей водоподготовки и расходует воду предельно эффективно, за счет встроенной системы рециркуляции и электроимпульсной обработки.

Экономайзер Ecoflair не требует места внутри серверных залов. Практически вся система охлаждения интегрирована в единое устройство и устанавливается за пределами здания: по периметру или на крыше. Такой подход позволил одновременно решить множество задач: максимальная утилизация площади и ресурсов здания для прямых нужд ЦОДа, физическая безопасность и разделение доступа, простота масштабирования системы охлаждения, снижение шума в ЦОДе. Снаружи Ecoflair тоже не доставит дискомфорта сильным шумом благодаря применению вентиляторов из акустического композита.

«Помимо высоких показателей эффективности, устройства линейки Ecoflair интересны своей надежностью, неприхотливостью и широким ассортиментом опций. Возможность разделения потребителей, резервирования компонентов, источников питания, водоснабжения и собственный накопитель воды для орошения теплообменника гарантируют непрерывность и надежность охлаждения ЦОДа. Повсеместное применение полимеров позволило не только снизить вес установки, но и предотвратить загрязнение, кальцинацию и коррозию», — сказал Денис Шарапов, менеджер по развитию бизнеса направления «Модульные ЦОДы» подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Специалисты Schneider Electric подберут оптимальную конфигурацию компонентов и опций, обеспечив заказчику совместимость решения с существующими подсистемами центра обработки данных.