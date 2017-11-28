SAP запускает русскоязычный ресурс для пользователей SAP Activate

SAP объявила о том, что специалистами SAP Digital Business Services создан русскоязычный ресурс для пользователей SAP Activate - SAP Activate Russian add-on. SAP Activate состоит из трех основных элементов: методологии по внедрению, инструмента конфигурирования для поддержки настройки, а также лучших отраслевых практик. Вместе они позволяют значительно оптимизировать временные затраты на запуск решения.

SAP Activate обеспечивает единообразный подход к внедрению в любой среде - облачной, локальной, гибридной или мобильной. И включает множество разнообразных ресурсов, которые централизованно поддерживаются SAP и обеспечивают постоянное взаимодействие коллег партнеров и клиентов со всего мира с экспертами международной команды и между собой.

Все многообразие ресурсов SAP Activate доступно исключительно на английском языке, однако для полноценного ведения проектов в России и СНГ была необходима локализация в части шаблонов проектных документов. С этой целью был создан специализированный русскоязычный ресурс SAP Activate Russian add-on, он функционирует как отдельная страница в рамках официальной группы SAP Methodologies.

Для доступа к нему необходимо будет авторизоваться по приглашению одного из участников группы. Здесь можно будет найти шаблоны проектных документов на русском языке, а также задать экспертам вопросы на форуме или воспользоваться формой обратной связи. Ресурс будет планомерно развиваться, первый релиз состоялся в августе 2017, в этот момент был представлен первоначальный пакет акселераторов, в него вошли около 50 шаблонов, в основном универсальные и шаблоны для on-premise внедрений.

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Создание русскоязычного ресурса SAP Activate было необходимо для развития и поддержки локальных проектов. Если говорить только о методологии, то она поддерживается глобальной командой SAP на всех рынках. Но локализация шаблонов всегда была очень важна, мы получали множество вопросов по поводу русификации материалов, поэтому решено было создать специализированный ресурс, объединяющий полезные материалы, ссылки на необходимую информацию, и, конечно, шаблоны. Также, стоит обратить внимание на то, что SAP Activate – преемник ASAP и SAP Launch, поэтому большинство акселераторов может успешно применяться и на проектах, реализуемых в соответствии с этими методологиями».