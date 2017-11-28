Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке

Microsoft и SAP SE объявили о создании интегрированного предложения, благодаря которому корпоративные заказчики смогут сформировать четкий стратегический план для развития бизнес-инноваций в облаке. В рамках уникального сотрудничества Microsoft и SAP будут совместно разрабатывать и выводить на рынок передовые решения, а также предоставлять объединенную сервисную поддержку, чтобы обеспечить наилучшие возможности в сфере облачных вычислений для своих заказчиков. Партнеры также сообщили, что будут внедрять решения друг друга в своих организациях.

Так, SAP HANA Enterprise Cloud (частный управляемый облачный сервис SAP) будет интегрирован в Microsoft Azure и позволит заказчикам запускать SAP S/4HANA в безопасном управляемом облаке. Кроме того, Microsoft внедрит SAP S/4HANA на Azure для поддержки своих собственных внутренних финансовых процессов. SAP, в свою очередь, перенесет внутренние ключевые бизнес-системы на Azure.

В настоящий момент решение SAP Ariba уже использует платформу Microsoft Azure, кроме этого рассматриваются и другие возможности для масштабирования. Совместные усилия компаний направлены на создание максимально удобной и эффективной среды для управления облачными приложениями SAP.

«Поскольку на сегодняшний день технологии являются движущей силой для компаний любого размера и любой индустрии, руководители выбирают те платформы и тех доверенных партнеров, которые помогут им ускорить процессы цифровой трансформации, – сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. – Microsoft и SAP внедряют продукты друг друга, чтобы не только управлять своими внутренними процессами, но и расширять возможности наших корпоративных клиентов, позволяя запускать критически-важные приложения и справляться с рабочими нагрузками с помощью SAP S / 4HANA на Azure».

Бизнес-заказчики переносят ключевые бизнес-системы в облако: по данным Gartner Inc., две трети руководителей уверены, что их компании должны ускорить темпы цифровой трансформации, чтобы сохранять конкурентоспособность. Являясь лидерами в области корпоративного программного обеспечения, SAP и Microsoft укрепляют сотрудничество, чтобы предоставить своим заказчикам безопасную и надежную стратегию цифровой трансформации.

«Мы выводим наше сотрудничество на новый уровень, благодаря возможности использовать SAP S/4HANA в среде Microsoft Azure, – отметил генеральный директор SAP Билл МакДермотт. – Крупнейшие компании мира доверяют Microsoft и SAP. Вместе мы поможем предприятиям стать лидерами в быстроразвивающемся, ориентированном на клиентов мире».

В рамках сотрудничества SAP и Microsoft будут использовать S/4HANA на Azure для собственных бизнес-процессов. Microsoft трансформирует свои внутренние системы – включая уже используемые финансовые приложения – и будет внедрять SAP S/4HANA Central Finance на Azure. Microsoft также планирует подключить SAP S/4HANA к Azure AI и аналитическим сервисам для более эффективного ведения финансовой отчетности и ускорения принятия решений.

SAP, в свою очередь, переносит более десяти критически важных бизнес-систем в Azure для максимально полного использования тех инновационных возможностей, которые предлагает платформа. В том числе, сервис Concur, интегрированный с SAP S/4HANA. Обе компании будут документировать внутренние проекты по миграции, чтобы в будущем поделиться с заказчиками своей экспертизой по развертыванию и использованию приложений SAP в Azure.

С SAP HANA Enterprise Cloud на Azure заказчики получат доступ ко всем преимуществам обеих систем: управлению приложениями и продуктовой экспертизе от SAP и глобальному интеллектуальному облаку Azure и облачным сервисам Microsoft.

Множество корпоративных заказчиков, таких как Coca-Cola, Columbia Sportswear, Coats и Costco Wholesale Corp. используют сегодня SAP и Azure в своем бизнесе.