«Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: проекты и перспективы». Организатором мероприятия выступил Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа.

Компания презентовала обновленный функционал системы «СКИТ» в качестве современного инструмента контроля и поддержки ИТ-инфраструктуры организации/предприятия. Модификация функционала ИТ-системы осуществлялась с учетом целей, прописанных в новой Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Одна из них – обеспечить комплексную защиту критической информационной инфраструктуры нашей страны, позволяющую своевременно обнаруживать, предупреждать и ликвидировать последствия компьютерных атак на информационные ресурсы.

«СКИТ» предназначен для использования в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, социальных объектах. Система гарантирует непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры комплексов специального назначения, прогнозирует развитие сбоев на объектах критически важной информационной инфраструктуры Российской Федерации. С помощью ИТ-решения ведется мониторинг работоспособности сетей видеонаблюдения и пожаротушения в государственных учреждениях, больницах, на стройках, заводах, складах.

ИТ-система обеспечивает мониторинг и «горячее» резервирование каналов связи: пропускная способность, процент потери пакетов, вариации их задержек (джиттер). Подсистема «СКИТ. Трафик» позволяет заказчикам получать объективные данные об объемах трафика с ежесекундным обновлением в виде круговых и столбчатых диаграмм.

В целом программный комплекс осуществляет мониторинг ресурсов всей инфокоммуникационной инфраструктуры организации/ведомства, например, производительности серверного и специализированного оборудования, сетевых устройств, гипервизоров и виртуальных машин, сетевых сервисов и пользовательских приложений.

Отечественный программный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте, включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения и полностью соответствует требованиям Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных.