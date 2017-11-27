Fujitsu представила новое ПО для корпоративных сканеров

PFU (EMEA) Limited, дочерняя компания Fujitsu, представила программное обеспечение для сканирования PaperStream Capture Pro. Презентация нового решения прошла в Мюнхене в рамках конференции Fujitsu Forum.

При использовании с документ-сканерами серий fi и SP программа дает возможность быстро преобразовывать бумажные данные в ценную деловую информацию. PaperStream Capture Pro оптимизирует производительность и сложность процессов сканирования, благодаря которому сотрудники малых и средних предприятий, крупных компаний и государственных служб, будут тратить меньше сил и времени на эти задачи.

Программное обеспечение обеспечивает сканирование и консолидацию изображений из нескольких источников, созданных не только на документ-сканерах Fujitsu серий fi и SP, но и на других электронных устройствах (МФУ или сетевые ресурсы). Даже файлы в старом формате TIFF с факсимильных аппаратов, пригодны для унифицированного процесса с использованием единых высококачественных методов улучшения, контроля качества и обработки изображений.

PaperStream Capture Pro управляет метаданными результатов сканирования, которые после проверки могут использоваться при автоматической индексации отсканированных файлов и направления их в соответствующее место хранения, например, в локальные или облачные архивы, системы управления информационными ресурсами (ECM) или документооборотом (DMS), в соответствии с заданными правилами и профилями пользователей.

В режиме многостанционной работы администраторы могут использовать одни и те же настройки одновременно с несколькими пользователями (до семи человек) и выполнять децентрализованные операции. Парк устройств получения изображений можно расширять в соответствии со структурой организации, ее местоположением и размером, что позволяет распределять рабочую нагрузку и делегировать этапы процесса сканирования соответствующим специалистам, например, для извлечения, согласования или распространения данных. Помимо этого, высокой производительности способствует объединение ввода оцифрованных данных в один стандартизованный процесс захвата, который обеспечивает высокое качество данных и их безупречную обработку. Кроме того, PaperStream Capture Pro поставляется с бессрочной лицензией: число отсканированных страниц и частота использования устройств не отразится на затратах.

PaperStream Capture Pro автоматизирует процесс извлечения и индексирования данных, создавая высококачественные данные на благо вашего бизнеса. Подробные метаданные улучшают доступность изображений и позволяют с пользой применять их в целевых приложениях. Расширенные функции отчетности обеспечивают мониторинг производительности сканера, применения индексирования и пакетных операций. Это позволяет лучше сбалансировать рабочую загрузку и повысить точность измерения производительности.

Дополнительные функции включают использование штрих-кодов и многозонального оптического распознавания символов при определении методов разделения документов и применение до 20 метаполей для наименования файлов.

Интерфейс PaperStream Capture Pro предлагает простую навигацию и настройку профиля, оптимизацию процесса преобразования бумажных документов в высококачественные изображения и индексированную информацию. Пошаговый мастер настройки помогает пользователям легко выполнять конфигурацию профиля, в том числе установить параметры вывода отсканированного изображения и порядок использования устройства. «Бесшовное» взаимодействие программного обеспечения для захвата изображений PaperStream Capture Pro и интегрированного программного обеспечения для оптимизации изображений и драйвера PaperStream IP исключает возможные конфликты, которые могут возникать при использовании сторонних продуктов. Это интегрированное решение не требует дополнительного обучения и привлечения сторонних специалистов, а установка бесплатных обновлений не вызовет проблем.

В отличие от большинства других программ профессионального сканирования изображений, стоимость вашего программного обеспечения остается без изменений даже при увеличения объема сканирования.

«PaperStream Capture Pro — уникальное решение в области пользовательского ПО сканирования документов. Оно экономит время и значительно сокращает затраты, обеспечивая при этом премиальное качество изображений, — сказал Майк Нельсон (Mike Nelson), старший вице-президент PFU (EMEA) Limited. — PaperStream Capture Pro и PaperStream IP в сочетании с ведущими в отрасли сканерами Fujitsu упрощают сложные процессы захвата изображений, от сканирования до управления и хранения данных».