CT Consulting внедрила Salesforce в компании «Электрощит Самара»

CT Consulting объявила о внедрении облачной системы Salesforce в компании «Электрощит Самара». Благодаря положительному опыту работы головного офиса Schneider Electric с системой Salesforce, компания «Электрощит Самара» остановила свой выбор на облачном решении, которое имеет широкие функциональные возможности и позволяет получить результаты от использования системы в кратчайшие сроки.

Партнером по реализации проекта выступила компания CT Consulting, официальный платиновый партнер и реселлер Salesforce в России и СНГ, обладающая большим опытом внедрения облачного решения в российских и западных компаниях.

Динамичное развитие компании «Электрощит Самара» обусловило необходимость оптимизировать текущие бизнес-процессы путем внедрения единой информационной среды. До запуска Salesforce информационные системы заказчика, обслуживающие контур CRM, разрабатывались и поддерживались самостоятельно. Подготовка аналитики по деятельности организации осуществлялась вручную, что не позволяло получать точную картину о состоянии бизнеса в режиме реального времени. Для автоматизации деятельности была необходима система, представляющая собой централизованную модель продаж и способная обеспечить техническое функционирование центра для работы с входящими обращениями от клиентов компании.

Высокоуровневый план проекта внедрения был рассчитан на 16 рабочих недель, включая четыре недели интенсивной поддержки после начала продуктивной эксплуатации системы. Всего за три месяца команда адаптировала выбранное решение под специфику бизнеса предприятия, создала единый контакт-центр для обработки входящих обращений, автоматизировала процесс согласования и выставления ТКП клиентам компании, интегрировала с ERP системой и обеспечила формирование оперативной отчетности по данным, хранимым в системе.

Таким образом, в результате перехода на Salesforce более 300 сотрудников компании «Электрощит Самара» получили возможность всесторонне работать с информацией о клиентах, оперативно реагировать на их запросы, использовать общий электронный каталог продукции, отслеживать взаимодействия между подразделениями и вести продажи в едином информационном пространстве.

«Поддержка профессиональных экспертов СТ Consulting вывела нас на правильный курс. Удивительно, как информационные технологии помогают сократить дистанции и создать условия для эффективного общения по бизнес-процессам. Мы — в Самаре, системный интегратор — в Москве, но ощущение сплоченности и F2F-взаимодействия появились с самого начала проекта», — отметила Ольга Малая, менеджер проектов департамента стратегического развития «Электрощит Самара».

«С самого старта проекта было ясно, что заказчик возлагает большие надежды на внедряемую систему и рассчитывает на получение качественного результата. Внимательно изучив ожидания, мы смогли вместе построить тесную и плодотворную командную работу. В результате этого сотрудничества появился качественно выполненный продукт, заказчик получил ощутимые результаты от внедрения. Представители "Электрощит Самара" высоко оценили удобство и гибкость новой CRM-системы», — отметил Сергей Маркевич, руководитель проекта CT Consulting.