Inoventica защитит персональные данные водителей

Inoventica Services объявила о том, что «Лаборатория Умного Вождения» взяла в аренду ее виртуальные машины. На серверах будут храниться персональные данные клиентов телематической компании, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ).

В рамках договора Inoventica Services предоставила «Лаборатории Умного Вождения» защищенный контур ЦОД. Контур включает серверную, сетевую и программную инфраструктуру, которая обеспечивает повышенный уровень безопасности персональных данных, передаваемых на сервер в онлайн режиме с телематических устройств, а также их хранение и обработку в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ.

«В наш технологический век вопрос безопасности персональных данных клиентов как никогда актуален. Мы это понимаем, поэтому постоянно инвестируем достаточно серьезные средства в их защиту. Для решения этой задачи мы привлекли одну из лучших компаний на рынке. Теперь персональные данные наших клиентов будут еще лучше защищены», – отметил Михаил Анохин, исполнительный директор и сооснователь «Лаборатории Умного Вождения».

IaaS-платформа Inoventica Services позволяет «Лаборатории Умного Вождения» автономно управлять виртуальными машинами, в автоматическом режиме масштабировать потребляемые ресурсы при высоком уровне SLA.

«Мы рады, что нашими клиентами становятся молодые инновационные компании – стартапы, такие как «Лаборатория Умного Вождения». Специально для них мы предоставляем гибкие условия сотрудничества и возможность направить ресурсы и инвестиции на развитие бизнеса и уникальных разработок, вместо дорогостоящих вливаний в ИТ-оборудование», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica Services.