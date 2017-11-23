Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения

Dell EMC объявила о выпуске новых платформ для машинного и глубинного обучения. Предназначенные для рядовых предприятий во всем мире новые платформы объединяют системы высокопроизводительных вычислений (HPC) и технологии анализа данных. Они позволят заказчикам воспользоваться преимуществами указанного сочетания при решении задач, таких как выявление мошенничества, анализ изображений, анализ перспективности инвестиций и оказание персонализированных медицинских услуг.

Выпуская новые платформы, Dell EMC преследует целый ряд целей: во-первых, сделать HPC более доступными небольшим предприятиям, во-вторых, внести вклад в оптимизацию алгоритмов искусственного интеллекта (AI) и анализа данных и, в-третьих, способствовать развитию экосистем HPC и AI.

Несмотря на то, что методы искусственного интеллекта (к которым относятся машинное и глубинное обучение) быстро набирают обороты в различных отраслях, немногие компании обладают достаточными знаниями и опытом для разработки, внедрения и управления соответствующими системами, они не способны эффективно ими распоряжаться для составления прогнозов. Новые платформы Dell EMC — это еще и целая экосистема, которая включает тщательно подобранных партнеров и мощный багаж знаний в сферах HPC и обработки данных. Новые платформы дают заказчикам возможность извлечь пользу из огромных объемов накопленной информации и быстрее получать более точные и качественные аналитические данные в режиме реального времени.

Когда дело касается неизведанных технологий, предприятия часто не знают, с чего начать и как максимально эффективно воспользоваться новыми инструментами. Для того чтобы решить эту проблему, Dell EMC, заручившись поддержкой партнеров, разработала решения, предназначенные для конкретных сценариев применения и решения определенных бизнес-задач.

Новые платформы Dell EMC Machine and Deep Learning Ready Bundles делают HPC доступнее рядовым предприятиям и помогают им быстрее получать более точные и качественные данные. Они сочетают предварительно адаптированные и настроенные серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и сервисы.

Новые платформы позволяют быстрее получать более точные и качественные аналитические данные. Идентификация, анализ и автоматизация паттернов данных открывают перед заказчиками новые возможности интерпретации данных в большем количестве сценариев, включая распознавание лиц в системах безопасности, диагностику онкологических заболеваний в здравоохранении и анализ поведения потребителей в ритейле.

Накопленный опыт и знания Dell EMC и ее технологических партнеров открывают перед заказчиками все возможности машинного и глубинного обучения.

Новые платформы помогают клиентам сократить расходы, которые они несут в связи с переносом больших массивов данных в гибридных облачных средах, минимизировать риски и повысить уровень контроля над данными.

Dell EMC Machine and Deep Learning Ready Bundles могут быть внедрены как локально, так и на базе гибридных облачных сред. Они помогут рядовым предприятиям во всем мире поднять свою конкурентоспособность.

Платформа Dell EMC Deep Learning Ready Bundle содержит в своем составе новейший сервер Dell EMC PowerEdge C4140, поддерживающий акселераторы последнего поколения NVIDIA Tesla V100 с шинами PCIe и NVLink. Это яркий пример стратегического сотрудничества двух технологических гигантов: компании Dell EMC и NVIDIA вместе разрабатывают решения для HPC, анализа данных и искусственного интеллекта. Часть новых продуктов, разработанных совместно, была представлена на конференции ISC’17 в июне.

Dell EMC также планирует выпустить платформы Ready Bundles, созданные совместно с Intel. Dell EMC и Intel подписали соглашение о совместном новаторстве в сфере искусственного интеллекта, машинного и глубинного обучения.

Dell EMC представляет новый сервер PowerEdge C4140 с высокой вычислительной плотностью, поддержкой графических ускорителей и инновационной конструкцией. PowerEdge C4140 оснащается двумя процессорами Intel Xeon® Scalable и четырьмя GPU NVIDIA Tesla, обеспечивающими необходимый уровень производительности для анализа больших массивов данных. Сервер идеально подходит для алгоритмов машинного и глубинного обучения в таких отраслях, как нефтяная и газовая промышленность, финансовые услуги и другие вертикальные рынки, нуждающиеся в HPC.

Новые решения Dell EMC для машинного и глубинного обучения созданы с учетом результатов исследований, проведенных заказчиками, которые позволяют оптимизировать эффективность использования соответствующих алгоритмов.

Технологии машинного обучения помимо прочих организаций использует Техасский центр передовых исследований в области вычислительной техники при Техасском университете в Остине. Этот центр, в частности, использовал машинное обучение в исследовании по выявлению опухолей головного мозга. Используемый центром суперкомпьютер Stampede2 базируется на сопроцессорах Intel Xeon Phi 7250 и содержит 4 200 вычислительных узлов, соединенных между собой по технологии Intel Omni-Path Fabric. Эта система была разработана Dell EMC совместно с Intel и Seagate. Она занимает 12 строчку в списке самых мощных в мире суперкомпьютеров TOP500.

Платформы Dell EMC Machine Learning and Deep Learning Ready Bundles появятся в продаже в первой половине 2018 г. через официальных партнеров компании.

Сервер Dell EMC PowerEdge C4140 поступит в продажу на глобальный рынок в декабре 2017 г.