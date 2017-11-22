Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD

Autodesk представила два крупных обновления своего облачного САПР Fusion 360. Его пользователи получат доступ к генеративному дизайну, а также смогут работать с форматами других САПР, установив ассоциативные связи между сторонней геометрией и "родными" моделями Fusion.

В июне Autodesk анонсировал появление генеративного дизайна в режиме предварительного просмотра в Netfabb Ultimate. Пользователи Netfabb всего за два месяца провели 2 180 проектных расчетов и разработали 27 886 потенциальных решений для них. Скоро такая возможность появится и у пользователей Fusion 360 Ultimate.

Генеративный дизайн от Autodesk дает возможность быстро создавать и изучать проектные решения, позволяя команде анализировать и выбирать наиболее оптимальные из них по соотношению цена/эксплуатационные качества. Раньше конструкторы могли разработать только два-три варианта дизайна, выбирали самый подходящий и делали для него топологическую оптимизацию и/или оптимизацию структуры. Генеративный дизайн от Autodesk позволяет исследовать сотни и даже тысячи потенциальных решений, включая те, которые человек не смог бы придумать.

Эта технология – не просто способ оптимизации топологии или создания внутренней структуры изделия. В то время как оптимизация предназначена для доработки уже существующего решения, генеративный дизайн с помощью облачных возможностей предлагает инженеру весь спектр недоступных раньше вариантов – при этом возможность производства изначально является одним из критериев. Инженерный анализ и оптимизация также являются частью процесса, поэтому инженеру нет необходимости тратить на них много времени.

В августе Autodesk расширил состав Коллекции для разработки и промышленного производства изделий. В нее были добавлены инструмент для проведения прочностных расчетов Nastran In-CAD и CAM-решение для разработки управляющих программ для 5-осевых станков с ЧПУ HSM Ultimate. Таким образом, Autodesk превратил коллекцию в надежную платформу для всех этапов разработки продукта – от концепции и дизайна до инженерного анализа и моделирования, до CAM и изготовления.

Теперь Autodesk снова повышает ее ценность – на этот раз добавляя технологию AnyCAD в свой облачный САПР Fusion 360 и открывая новый уровень интероперабельности в коллекции.

Традиционно инструменты САПР обладали проприетарными форматами файлов, которые требовали дорогостоящих и сложных переводов из одной программы в другую, или не переводились вовсе. Autodesk решил эту проблему с помощью технологии AnyCAD. Она была разработана в 2015 году для Autodesk Inventor. AnyCAD радикально упростила процесс проектирования, позволив интегрировать в него практически любые данные САПР вне зависимости от их источника. Это позволило обеспечить бесперебойное взаимодействие между Inventor и другими САПР, позволяя проектировщикам сосредоточиться на создании инноваций, а не на переводе данных.

Теперь технология AnyCAD, добавленная во Fusion 360, обеспечит совместимость с Inventor и другими продуктами коллекции. Благодаря этому взаимодействию данные будут передаваться в обоих направлениях. Пользователи смогут сочетать возможности Inventor с облачными сервисами Fusion 360. В результате они получат доступ к нужным инструментам для своего проекта в любое время вне зависимости от того, какой САПР они используют.

AnyCAD позволит использовать данные Solidworks в Inventor и Fusion 360, сохраняя при этом полную ассоциативность. Пользователи Inventor уже могут импортировать другие основные типы файлов, такие как Siemens NX, PTC Creo и другие «неродные» форматы. Скоро это также будет возможно во Fusion 360.