Почта России выводит CRM-систему в промышленную эксплуатацию

Почта России запустила в опытно-промышленную эксплуатацию федеральную систему автоматизации продаж (CRM), объединяющую в единое информационное пространство взаимодействие с клиентами-юридическими лицами по всем бизнес-блокам предприятия во всех регионах Российской Федерации.

В рамках проекта была создана единая база клиентов Предприятия, организованы гибкие процессы по управлению продажами корпоративным клиентам на почтовые, посылочные и финансовые услуги, в том числе экспресс-доставку, директ-мейл, отправку письменной корреспонденции и счетов, а также подписку. На сегодняшний день в системе ведется уже более 100 тыс. корпоративных клиентов, в работу системы вовлечены все макрорегионы Предприятия.

Цель внедрения системы CRM (сокращение от англ. Customer Relationship Management) – это, в первую очередь, создание централизованного инструмента по управлению продажами и обслуживанием клиентов-юридических лиц всех бизнес-блоков предприятия. Одной из ключевых возможностей данного инструмента является возможность кросс-продаж услуг предприятия и управление качеством отношений с корпоративными клиентами в едином формате.

В процессе создания системы участвовали все бизнес блоки предприятия: Блок почтового бизнеса, Блок посылочного бизнеса и Блок финансового бизнеса.

В ходе внедрения системы была создана единая и сегментированная база данных корпоративных клиентов Предприятия, включая очистку данных клиентов с помощью публичных картотек юридических лиц, была проведена приоритезация базы корпоративных клиентов с учетом значимости, потенциала и потребности сегмента (отрасль/категория/уровень сервиса), надстроены и адаптированы различные процессы продаж с учетом потребностей каждого блока включая лидогенерацию, автоматизацию процесса продаж от переговоров до заключения контракта, ведение ежедневных активностей по продажам, анализ и планирование доходов.

В 2018 году Почта России планирует интегрировать систему в ИТ ландшафт предприятия (системы - 1С, документооборота и обращений клиентов) для повышения операционной эффективности процессов поддержки продаж, анализа потребностей клиентов и повышения уровня сервиса.

Программное обеспечение системы адаптировала компания АйТи на основе платформы bpm’online компании Terrasoft. Компания АйТи победила в конкурсе, объявленном Почтой России в октябре 2016 года, предложив наилучшее сочетание цены и качества решения. Из предложений трех участников конкурса была выбрана отечественная платформа bpm’online, зарегистрированная в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.