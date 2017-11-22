«КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть

SAP и «КАМАЗ» объявили о текущих результатах проекта по внедрению централизованной системы взаимодействия с клиентами на базе облачной платформы SAP Hybris Cloud for Customer. Проект по внедрению был реализован силами подразделения SAP Digital Business Services.

Цель проекта — трансформация сбытовой бизнес-модели «КАМАЗ» в соответствии с концепцией B2B2C. Автопроизводитель перешел к управлению цепочкой взаимоотношений «Производитель-Дилер-Клиент», контролируя полный цикл продаж автотехники и сервисных услуг на всех стадиях работы с конечным клиентом. В результате проекта вся дилерская сеть «КАМАЗа» объединена в единую систему. Важным элементом новой стратегии стало проактивное взаимодействие с клиентами: осуществление дополнительных продаж автотехники, запасных частей и сервисных услуг. Для выполнения данных задач используется облачное решение SAP Hybris Сloud for Customer, с помощью которого осуществляется планирование, прогнозирование и оперативное управление циклом продаж «КАМАЗ» и его дилерской сети.

Благодаря облачным технологиям SAP Hybris Cloud for Customer предоставляет специалистам «КАМАЗа» доступ к ключевой управленческой информации в режиме реального времени. Автоматизация основных процессов продаж, а также широкая мобильная функциональность значительно повышают продуктивность сотрудников компании. Развитые аналитические возможности позволяют в непрерывном режиме работать с динамикой продаж, оперативно отслеживая основные параметры сбыта. Автоматический контроль исполнения методологии продаж помогает сформировать релевантную систему мотивации дилеров, а также повысить достоверность предоставляемой ими информации.

На сегодняшний день решена ключевая задача — организация общего информационного пространства для всех участников процесса продажи и обслуживания клиентов. Это позволило создать единую клиентскую базу, содержащую информацию о заказах и обращениях, автопарке, которым располагает заказчик. Благодаря этому стало возможным управление ключевыми бизнес-процессами на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом — с первого контакта и до замены автомобиля по трейд-ин. Система SAP Hybris Cloud for Customer обеспечивает контроль обработки всех заявок, поступающих в любой из дилерских центров «КАМАЗ» и автоматизирует оформление заказа. На основании данных из системы формируется воронка продаж.

«Сегодня «КАМАЗ» активно развивает проекты, требующие от компании трансформации взаимодействия со сбытовой сетью. Мы выбрали SAP Hybris Cloud for Customer, так как уверены, что облачное решение от компании, имеющей международный и российский опыт, позволит достичь ожидаемого результата», — отметил Сергей Афанасьев, заместитель генерального директора по продажам и сервису «КАМАЗ».

«В условиях цифровой трансформации отрасли машиностроения «КАМАЗ» видит важность модернизации стратегии взаимодействия с клиентами, поскольку она является ключевым фактором устойчивого развития современного бизнеса. В конечном итоге, это помогает увеличить выручку, маржинальность бизнеса, повысить лояльность партнеров и клиентов, что ведет расширению присутствия «КАМАЗ» на рынке, — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ. — SAP, в свою очередь, может предложить всеобъемлющую поддержку, доступ к инновационным технологиям, а также многоплановые компетенции в сфере маркетинга и управления».

В дальнейших планах «КАМАЗ» автоматизация прогнозирования спроса и формирование производственного плана, создание персонализированных предложений клиентам, интеграция с контакт-центром, развитие digital маркетинга, а также предиктивный ремонт автотранспорта.