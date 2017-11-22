Экспонаты Коми-Пермяцкого краеведческого музея оцифруют с помощью ЭларСКАН А2-400

ЭЛАР поставила планетарный сканер ЭларСКАН А2-400 в Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка. С помощью оборудования здесь будет создаваться страховой фонд экспонатов в электронном виде.

Собрание музея насчитывает более 80 тыс. единиц хранения, в которое входит, например, уникальная коллекция работ художника-авангардиста нач. XX в. П.И. Субботина-Пермяка, книги по различным отраслям знаний XVII – XIX веков на коми-пермяцком, русском, латинском языках. Библиотека музея содержит старопечатные, миниатюрные и факсимильные издания, книги с владельческими, дарственными надписями и автографами.

«На ЭларСКАН А2-400 мы планируем оцифровывать самые разные объекты: графику из художественной коллекции музея, издания из фонда редкой книги, периодику из нашей научно-краеведческой библиотеки, документы, фотографии, плакаты», - сказала главный хранитель музея Татьяна Зубова.

ЭларСКАН А2-400 предназначен для бережной и удобной оцифровки любых плоских объектов до формата А2+. Сканер оснащен профессиональной оптической системой, позволяющей получать цифровые копии высокого качества с разрешением 400 dpi, а в режиме макросъемки – до 600 dpi.

«Сканер имеет минимум расходных материалов, которые необходимо менять даже при очень интенсивной эксплуатации, и по соотношению цена-качество является, пожалуй, лучшим предложением на рынке», - отметил заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации ЭЛАР Евгений Мокеев.