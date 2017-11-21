ФИОП Роснано представил первых финалистов Всероссийского инженерного конкурса нанотехнологий 2017

Молодые ученые со всей страны приняли участие во Всероссийском инженерном конкурсе в области нанотехнологий «ВИК.Нано 2017». Фонд инфраструктурных и образовательных программ, организатор технологического состязания, предлагает познакомиться с разработками российских студентов и аспирантов, которые прошли в финал соревнования.

«ВИК.Нано 2017» состоит из трех этапов: отборочного раунда, менторской и акселерационной программы для финалистов по доработке проектов и подготовке к выступлению, а также очной защиты в Москве перед жюри. Финальная презентация состоится в начале декабря — по ее итогам трое победителей получат возможность отправиться в трехдневный технологический тур по одному из крупнейших в Европе инновационных кластеров, который находится в бельгийском городе Левен.

В сферу научных интересов финалистов входит изучение тонкопленочных покрытий, новой энергетики, биотехнологий, а также аддитивных технологий и композитных материалов. В частности, по двум последним направлениям молодые ученые представили на суд конкурсного жюри 3D-принтер, который позволяет распечатать более сложные детали, чем привычные для рынка устройства, износостойкую резину, прочный строительный материал из отходов и ряд других проектов.

Рустам Нагаев из Башкирского государственного университета, чья разработка уже нашла применение в производстве, отметил: «Предположим, человек хочет распечатать кроссовок. На нынешних 3D-принтерах он не сможет это сделать единой моделью. Но на нашем принтере он может подошву распечатать мягкой, стельку — теплопроводящей, а верхнюю часть кроссовка оснастить гидрофобными свойствами». Такой результат достигается за счет внедрения добавок в стандартные пластики для печати. Благодаря этим добавкам разработчик осуществляет печать композиционным материалом и на выходе получает высокие прочностные и электрофизические свойства продукции.

Эдгар Долгий из Вятского государственного университета нашел способ, как замедлить рост трещин в резине с помощью ее модификации углеродными нанотрубками. В качестве функционализатора углеродных нантрубок выступает технический углерод — традиционный наполнитель резин. Варьируя условия процесса функционализации, молодой ученый получает модифицирующие добавки с различным содержанием углеродных нанотрубок. В результате проект открывает возможность для того, чтобы наладить производство существенно более износостойких и морозостойких автомобильных шин, которых сегодня нет на массовом рынке.

Виктор Данилов из Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова решил другую проблему: получил дешевые строительные материалы из отходов деревообрабатывающей и горной промышленности, которые при этом обладают высокими прочностными свойствами наравне с бетоном. Прессуя смесь сосновой коры с отсевом базальта, разработчик получает теплозвукоизоляционные, огнестойкие строительные блоки, из которых можно сооружать несущие перегородки, сельскохозяйственные здания (например, склады или ангары) и малоэтажные деревянные дома.

С полным списком проектов финалистов можно ознакомиться на сайте конкурса «ВИК.Нано 2017».