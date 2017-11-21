Совокупная мощность ЦОДов «Ростелекома» достигла 5268 стойко-мест

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый ЦОД Москва III, мощностью 900 стойко-мест. ЦОД располагается в Москве по адресу пл. Академика Курчатова, д.1.

Площадь нового ЦОДа составляет 3500 кв. м, подведенная к ЦОД мощность – 10 мВт. Инженерная инфраструктура ЦОД Москва III соответствует стандарту Tier III. В настоящий момент в ЦОДе ведутся подготовительные работы для размещения оборудования заказчиков.

С вводом нового ЦОД совокупные мощности сети центров обработки данных группы компаний «Ростелеком» составили 5268 стойко-мест.

Развитие и эксплуатацию сети центров обработки данных «Ростелекома» осуществляет компания «Ростелеком - Центры обработки данных», являющаяся центром компетенций «Ростелеком» по направлению центры обработки данных и облачные сервисы.